EU FDP will Europawahlprogramm beschließen und Kandidaten küren Bei ihrem Europaparteitag will die FDP ihre Kandidaten für die Wahl zum EU-Parlament am 26.

Merken

Mail an die Redaktion Zur Spitzenkandidatin soll Nicola Beer gewählt werden. Foto: Sebastian Gollnow

Berlin.Mai küren. Die Delegierten wollen in Berlin außerdem das Wahlprogramm beschließen.

„Die Einheit Europas ist das Beste, was uns allen passieren konnte“, heißt es im Leitantrag des Parteivorstands. In ihrem Entwurf für das Wahlprogramm schlagen die Freien Demokraten unter anderem den Schüleraustausch für alle in einem anderen EU-Land und die Bildung einer europäischen Armee vor. „Digital-Freiheitszonen“ mit weniger staatlicher Regulierung sollen demnach der Digitalwirtschaft auf die Beine helfen.

Zur Spitzenkandidatin soll am Sonntag die jetzige Generalsekretärin Nicola Beer gewählt werden. Die FDP will ihre bislang drei Sitze im EU-Parlament bei der Wahl verdreifachen. Die ALDE im Europaparlament, der liberale Parteien auch aus anderen EU-Staaten angehören, soll von der aktuell viert- zur zweitstärksten Fraktion werden, so die Hoffnung. „Das ist ambitioniert, es ist aber möglich“, meint die 49-jährige Juristin Beer.