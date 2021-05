Pressefreiheit Feindbild: Wenn aus Empörung Wut wird Der Wissenschaftler Martin Hofmann erklärt die zunehmende Gewalt gegenüber Journalisten - und was der Staat hier tun müsste.

Mail an die Redaktion Wie kann man Gewalt gegen Journalisten verhindern? Der Forscher Martin Hofmann fordert gut ausgebildete und energisch handelnde Polizistinnen und Polizisten in ausreichender Personalstärke auf Demonstrationen, denn dort passieren die meisten Übergriffe. Foto: Georg Wendt/picture alliance/dpa

Berlin.Am 3. Mai ist Internationaler Tag der Pressefreiheit. 2021 jährt sich an diesem Tag zum 30. Mal die Erklärung von Windhoek, einer 1991 von afrikanischen Journalisten ausgearbeiteten Grundsatzerklärung mit der Forderung nach freien, unabhängigen Medien auf dem afrikanischen Kontinent und in aller Welt – und einer der Ursprünge für den von der UNESCO ausgerufenen Press Freedom Day. Durch die Corona-Pandemie ist die Arbeit der Presse besonders in den Fokus gerückt. Erschreckend ist der Anstieg der Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten - auch in Deutschland. Im Interview mit Anja Pasquay, der Pressesprecherin des Bunds Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) spricht Martin Hoffmann, Forscher am European Center for Press And Media Freedom (ECPMF, Leipzig), über das Aggressionsniveau, das im vergangenen Jahr so hoch war wie noch nie, und erklärt, welche Gründe dahinter stecken.

Martin Hoffmann ist Forscher am European Center for Press AndMedia Freedom (ECPMF) in Leipzig, Foto: Iona Dutz

Vor Kurzem hat das ECPMF zum fünften Mal seine Studie „Feindbild Journalist“ veröffentlicht. Wie schätzen Sie die Situation in Deutschland ein?

Das Aggressionsniveau gegen Journalistinnen und Journalisten war seit Beginn unserer Erfassung im Jahr 2015 noch nie so hoch: Die Zahl der Angriffe hat sich von 2019 zu 2020 verfünffacht, 69 gewaltsame Angriffe haben wir von Januar bis Dezember verifiziert. Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten ist spätestens seit dem Chemnitzer Herbst 2018 zum Normalzustand geworden – und eine Beruhigung derzeit nicht in Sicht.

Wie erklären Sie sich die zunehmende Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten? Haben die Corona-Pandemie und das Auftreten der sogenannten Querdenker und Co. die Situation zusätzlich verschärft?

Pandemiebezogene Proteste von Initiativen wie „Querdenken“ haben in der Tat den größten Anteil an dem erneuten Anstieg der Angriffe gegen Medienschaffende. 49 der 69 tätlichen Angriffe haben sich 2020 im Umfeld dieser Versammlungen ereignet. Sowohl im Netz als auch auf der Straße haben Anhänger dieser Initiativen von Anfang an offensiv ihren Pressehass nach außen getragen.

Haben Sie vergleichbare Ausschreitungen gegen die Presse auch in anderen Ländern Europas beobachtet?

Insbesondere in den Niederlanden kam es zuletzt zu vergleichbaren pressefeindlichen Attacken, insbesondere gegen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks NOS. Aber auch zuvor in Frankreich bei Gelbwesten-Protesten wurden zahlreiche Journalistinnen und Journalisten tätlich angegriffen und schwer bedroht. Als grobes Muster zeichnet sich ab, dass mit dem Entstehen von Empörungsbewegungen, wie zum Beispiel zuvor auch von Pegida in Deutschland, eine höhere Gefährdung für Medienschaffende entsteht, bei ihrer Arbeit angegriffen zu werden.

Eine Langzeitstudie der Uni Mainz zeigt, dass 2020 das Vertrauen der deutschen Bevölkerung in die Zuverlässigkeit insbesondere traditioneller Medien gegenüber den Vorjahren erheblich gewachsen ist. Die „Lügenpresse“-Vorwürfe würden deutlich weniger. Wie passt das mit den Angriffen zusammen?

Die Angreifer gehören – sofern sie sich überhaupt an solchen Befragungen beteiligen– zum Kern derjenigen Minderheit von rund zehn bis 20 Prozent der Bevölkerung, die der Presse ablehnend und feindselig gegenüberstehen. Ihr Anteil ist zwar der Mainzer Erhebung zufolge ebenfalls minimal zurückgegangen. Aber es gibt wenig Anhaltspunkte dafür, dass der Hass und die Angriffe der

Pressefeinde auf einer differenzierten Analyse der Berichterstattung fußen, sondern eher auf einer pauschalen und einseitigen Realitätswahrnehmung.

Wie können Reporterinnen und Reporter in solch brenzligen Situationen angemessen geschützt werden?

Es braucht gut ausgebildete und energisch handelnde Polizistinnen und Polizisten in ausreichender Personalstärke auf den Demonstrationen, denn dort passieren die meisten Übergriffe. Der Einsatz von Sicherheitspersonal gehört ja bereits seit 2016 bei den Rundfunkhäusern zum Standard, sie konnten in zahlreichen Fällen Medienschaffende schützen. Außerdem brauchen freie Journalistinnen und Journalisten die Sicherheit, bei Angriffen die Kosten für beschädigtes Equipment, ärztliche Behandlung und etwaige juristische Unterstützung nicht allein tragen zu müssen.

Der BDZV hat den namibischen Künstler Rudolf Seibeb aus Okahandja nahe Windhoek gewinnen können, ein erneut außerordentliches Motiv eigens für die deutschen Zeitungen zu schaffen. Foto: WILLEM VREY

„Meine Liebe zur Kunst treibt mich an.“ (Rudolf Seibeb)



Hinweis: Der BDZV hat zum Tag der Pressefreiheit den namibischen Künstler Rudolf Seibeb aus Okahandja nahe Windhoek gewinnen können, ein erneut außerordentliches Motiv eigens für die deutschen Zeitungen zu schaffen. Als Künstler fühlt er sich frei und gesegnet. „Niemand schreibt mir vor, was ich zu tun und zu lassen habe. Was ich tue, tue ich aus meiner Liebe zur Kunst. Das treibt mich an“, sagt er im Interview anlässlich des 3. Mai.

Der BDZV hat den namibischen Künstler Rudolf Seibeb aus Okahandja nahe Windhoek gewinnen können, um ein erneut außerordentliches Motiv eigens für die deutschen Zeitungen für den 3. Mai zu schaffen. Foto: Rudolf Seibeb

Sein eigens für diesen Tag geschaffenes Bild zeigt einen winkenden Mann am hinteren Bildrand. Diese Person winkt laut Seibeb der Vergangenheit zu. „Der Mann steht für Unterdrückung – und für den Frieden, der ihm letztlich widerfahren ist“, erklärt der Künstler. Und die Figuren im Vordergrund? „Sie stehen mit ihren vielfarbigen Gesichtern für junge Menschen aus aller Welt, die ihrer Zukunft mit Freude entgegenblicken. Sie haben Freiheit und Frieden erfahren und müssen nun die Botschaft des Friedens weitertragen. Und das werden sie tun.“