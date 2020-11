Bahn Fernverkehr: Oberpfalz ist Schlusslicht Bei der Elektrifizierung der Schienen schneidet die Oberpfalz im Bayern-Vergleich am schlechtesten ab.

Von Jana Wolf

Mail an die Redaktion Die Elektrifizierung ist Voraussetzung dafür, dass die Bahnstrecken für Fernverkehr genutzt werden können. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Berlin.Bei der Elektrifizierung der Bahnstrecken in Bayern belegt die Oberpfalz den letzten Platz unter den Regierungsbezirken. Die Quote des Siegers ist in etwa dreimal so hoch.

