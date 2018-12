Diskussion Feuerwerk: Es stinkt zum Himmel Zum Jahreswechsel gehören die Raketen – oder nicht? Unsere Autoren diskutieren, ob es ein Feuerwerk an Silvester braucht.

Von Marianne Sperb und Christian Kucznierz

Mail an die Redaktion Tausende Feuerwerksraketen explodieren in der Silvesternacht über München – und blasen damit Feinstaub in die Luft und hinterlassen Müll. Foto: Peter Kneffel/dpa

Marianne Sperb fordert eine Verteuerung

Die Bilanz zur Silvesternacht 2018 in Hamburg: Böller und Raketen verletzen 46 Menschen. Einem Mann reißt ein Böller mehrere Finger ab, ein Zwölfjähriger muss mit Knalltrauma in eine Klinik. Medien melden: Unter dem Strich sei die Nacht in Hamburg vergleichsweise glimpflich verlaufen. Dass es zu einem Großbrand kommt, wird sogar als eine Art guter Nachricht verbucht; im Vorjahr waren es schließlich sieben gewesen.

####### ### ### ########## ######## ### ### ###### ### ######### ### ######### #### ######## #############. ### ###### #### #### ########### ###### (#### ###### ####### ##### ############# ###### ### #######), #### ####### ## ######### (##### ##-######## ####### #### ######, ### ######## ## ##### ############## ######## ####, ### ###### ###) #### ### ######## (#### ####### ###### ########### ######, #### ### ###### ## #### #######).

#### ### ######### #### ####### ##### – #### ###### ##### ### ######## ############# ### ###################. ### ########### ###### ## ### ####### ##### ### ###### ############ ### #### ###### #### #### ### ### #### ###### ### ## #### ### #####, ##### ######### ####### ##### ######## ## ### #### ### ####### ##########, ###### ### ########## ######### ###, ##### #### ## #######, ######## ### ########## ### #######-#### #### ### ##### ### ######## ######## ######## ## ##. ######## #### ### ## #. ###### #### ### ######### ###- ### ######## #### ####### ### ######## ### ################ #######.

######### ######### ### ####. ### ### ######### (### ######## ### ### ### ######### ####) ### ########## ## ### ###### #####, ##### #### #### ###### ######### (####) ####. ### #####, ### ## ##### ######## ##### ####### ####, ########## ## #### ## ####### ### ##########, ### ######### ##### ###### ###### ## ############## ######### ####. ## ####### – ### ### ##### ####, ### ### ################### ########## ######, ####### ### ########## ####### ### ### ###############-########. #### ######### ##### ### ###### ####### ## #### ######## ### ##### #######, ##### #### ## ### #######-##### #### ##### – ########### ###### ### ###### ##### – ### #### ########## ###.

#######: ####### ###### ## ########### ######### ######## ####### ######, ### #### ########## ## ######, ####### ############ ### ### ############### ##### ############ ## ####### ######, ####### ### ## ##### ########## ############### ### ### ###### ### ########## ### ### #### ########### ######## ######, ###### ### ### ################## ######## ########## ### ######, #### ### ##### ##### #### ###.

## ###### ####### ###################, #### ##### ## #######, ######## ######. ############: #### ######## ### ### ##### #### ### ### ### ###### ### ###### ############ ### ############ ##### #######, #### ## #### ########### ######. ####### ########### ######## ############ #### #######, #### ############# ## ######, ### ## ###########.

######### ###### #### ##### #########, ####### ######## ###### – ## ##### #####, ### ########. ### ### ####### ##### ########## ####, #### ##### ###### ###### – ### ##### ########## ## ### ################## ######.

######### ######### ######: ##### ### ##### ######

##### ###### ######: ### ##### ##### ######, ##### #######, #### ##############. ### ######, #### ##### #### #### ########## #### #### #### #### ######### ########### ## ### #### #######, #### ##### ######## ##### #### #### ### #### ############ ##### ##########, #### ## #### #### ### ####### #### #####, ## ### #### #### ####, ### ### ###### ####### ## ### #### #### ###### ## ### ############### ####### ## ######. #### ##### ###### ## ### #### ## ######. #### ### #### #####. ##### ###### ####### #### ###### ############# ################# ### ########## ### #### ### #####, ###### ### #### ######, ### #### ### ######. ####: ### ### ########## ####. #### ## ##### ### ### ####, ### ###### ## #######? ####. ####, #### ######, ## ###### ##. #### ### #######, #### #### #### ### ########## ####. ### ### ### ### ##.

### #####, ### ########### ### ##### ##, ###### ### ### ############# ############. ##### ####### ##### ###### ##### ##### ###### ########## ######## ###, ### ### ############# ####### ### ### #####, #### ##### ### ######## ### ######### ## #### ##############. ### ### ##### ###########. #### ### #### ########### ### ##### ###### #### ##### ###### ## ######### ##### ########, ##### ########### ########## #### ###### ######## ## ###### ####### ## ###### ######, #### ### ######## ######. ### ##### #### ## ##### #### ##### ######## #######. ### #### #####, ### #### ## ###### ########### ######### ##### ### ######### #########, ###### #### ## ######### ########### ######## ### ### #### #####, ### ######### #### ######. ### ##### ############# ### ### ###### ###### ######## #########, ###### ########. ### ### ####### ### ####. #### #### ### ### ######### ### ############## ###############: ## ## ######### ###### ####### ##### ####, #### ##### ######. ## #### ######## ## ###### ######, #### ####### ######### ########.

#### ######: ### ##### #### #############, #### ## ###### ####, ### #### ############ ######. ## #### ##### ######### #######, #### ######## ### ### ##### ############# ################## ##### ####### ######. ## #### ##### ### ######### ####### ######, #### ### ## #### ######### ##### ## ############# ######### ### ##### ### ####### ##### #####. ### ##### ####, #### ## ######### ######### ### ########## ####, ### #### ####### ###### ###### ##########. ## #### ### ################ ####### ######. ### ### ### #### ###### #### ###### ########## ##. #### ######### ### ###### ### ####### ### ########## ####### #### ##### ### ### ################# #####, ##### ## ##### ####, ### ####### ## ######### ## #########. ##### #### ###, ##### ### #### ##### #### ########## #########, ### ######## ### ## ### ############# ###### ### ## ####### ######## ## ### ############ #######, #### ### ######## ###### ## #### ######### ##### #### ### #######, ### ## #### ######### #####, ######## ######. ### ### ##### #### #### ###### ###### #########.

##, ### #### ##### #########. ### #### #### #### ####### #####, #### ## ## ###### ######## ######, #####, ### ###### ### ######, ########## ### ######## ##### ## #####. #### ## #### ###### ######### ## ###, ### ###### ##### #########. ### ### ####, #### ### ##### ######## ####.

########## #### ### ################: #### ###### ### #### ########, ## ##### ###### ####### ################ ########### ############.

####### ####### ### ### ####### ####### ##### ### ####!