Exklusiv Finanzminister Lindner erteilt Grünen-Forderung nach Klima-Sondervermögen Absage von Thomas Vitzthum

Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner hat die Forderung der Grünen nach einem 100 Milliarden Euro umfassenden zusätzlichen Klima-Sondervermögen eine klare Absage erteilt.

Die Spitze der Grünen hatte sich bei ihrem Parteitag am vergangenen Wochenende zu diesem Ziel bekannt. Lindner sagte im Interview mit den Zeitungen der Mediengruppe Bayern: „Was bringt es da, immer mehr Geld ins Schaufenster zu stellen, das gar nicht abfließt? Ich hoffe auf gute Zusammenarbeit mit den Grünen, um in Deutschland die langwierigen Verfahren zu beschleunigen, die bisher oft verhindern, dass vorhandenes Geld investiert werden kann. Am öffentlichen Geld mangelt es nicht.“







Lindner führte aus, dass es bereits Rekordinvestitionen für den Klimaschutz im Bundeshaushalt gebe. „Daneben haben wir einen Klima- und Transformationsfonds, aus dem bis 2025 etwa 180 Milliarden Euro in saubere Technologie und Infrastrukturmaßnahmen investiert werden. Das Kapital fließt aber oft nicht ab, weil die Planungs- und Genehmigungsverfahren zu lange dauern.“

Lindner will nicht den kompletten Schirm ausschöpfen

Den beschlossenen 200 Milliarden Euro umfassenden Abwehrschirm zur Entlastung der Bürger von den Energiepreisen will Lindner zudem nicht voll ausschöpfen. „Ich warne davor, zu glauben, die 200 Milliarden würden alle Risiken wegnehmen. Ich möchte das Geld zudem möglichst gar nicht komplett nutzen. Ich bin bemüht, dass deutsche Staatsanleihen weiter der Goldstandard bleiben. Wir borgen uns Geld aus der Zukunft für die Krise der Gegenwart. Damit die Staatsfinanzen stabil bleiben, darf das kein Dauerzustand sein.“