Aussenansicht Flucht vor dem Klimawandel Erderwärmung ist zumindest ein Risikoverstärker für Flucht. Sich der Herausforderung zu stellen, kann auch Freude bringen.

Von Christina Engl, Diplom-Theologin

Ahmad erzählt, dass der Bürgerkrieg in Syrien von einer jahrelangen Dürre mit angeheizt wurde. Ist Ahmad ein Klimaflüchtling? Isha hat ihre Kinder nach Kenia getragen, nachdem in ihrer Heimat Somalia nach schweren Dürren das letzte Tier der Familie verendet war und weder Trinkwasser noch Nahrung aufzutreiben waren. Ist Isha ein Klimaflüchtling?

Der kausale Zusammenhang zwischen globaler Erwärmung, Konflikten und Flucht ist schwer zu belegen. Schon jetzt aber wird die Erderwärmung zumindest als Risikoverstärker gesehen. 26 800 Wissenschaftler aus dem deutschsprachigen Raum haben gemeinsam auf Grundlage gesicherter Erkenntnisse erklärt, dass die Anliegen und auch die Zukunftsängste der Streikenden von „Fridays for Future“ berechtigt sind. Die „Scientists for Future“ bestätigen, wie gefährlich die Erderwärmung geworden ist.

Nichts mehr schönzureden

Die Bedrohung unserer Lebensgrundlagen wird die Migration vieler Menschen auslösen. Auf der ganzen Welt stehen bei weiterer globaler Erwärmung die Bedingungen für ein gesundes und sicheres Leben auf dem Spiel. Ohne Ahmad und Isha hätte ich mich vermutlich nicht so intensiv in das Thema eingearbeitet. Erst dann habe ich verstanden, wie ernst die Entwicklung ist und wie schnell wir handeln müssen. Und dass ich mir nichts schönreden kann.

Mit jeder Entscheidung für oder gegen Fleisch, Ökostrom, Flugzeug oder Verbrennungsmotor schraube ich an der Menge an Treibhausgasen in der Atmosphäre.

„Schönheit der Herausforderung“

Geht es hier vor allem um Verzicht? Für mich fühlt es sich nicht so an. Papst Franziskus mahnt in seiner Enzyklika „Laudato Si“ dringend eine ökologische Wende an, spricht aber von der „Schönheit der Herausforderung“. Die Herausforderung, so der Papst, braucht Achtsamkeit und Harmonie mit der Schöpfung. Aber auch Dialog, Unternehmerkreativität und technologischen Fortschritt, der gesünder, menschlicher, sozialer und ganzheitlicher ist.

Sie bringt Freude ohne ständigen Konsum und Bedürfniserfüllung: „Das Glück erfordert, dass wir verstehen, einige Bedürfnisse, die uns betäuben, einzuschränken und so ansprechbar bleiben für die vielen Möglichkeiten, die das Leben bietet.“

Was ich uns wünsche? Eine weltweite Klimarettungsbewegung, die glücklich macht.

