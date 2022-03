Notsituation Flüchtlinge in Mietwohnung aufnehmen? Zu Unterkünften für Menschen aus der Ukraine gibt es derzeit viele Fragen. Eine Expertin gibt Auskunft.

Mail an die Redaktion Täglich kommen in Bayern viele Flüchtlinge aus der Ukraine an. Foto: Sven Hoppe/Sven Hoppe/dpa

Regensburg.Die bayerische Staatsregierung rechnet mit 50.000 bis 100.000 Kriegs-Flüchtlingen aus der Ukraine, die in Bayern ankommen werden. Und mancher Mieter fragt sich: Darf ich Geflüchtete einfach zuhause aufnehmen?

„Ja. Wer zur Miete wohnt, darf grundsätzlich auch Geflüchtete in seine Mietwohnung aufnehmen“, sagt Jutta Hartmann, Pressesprecherin des Deutschen Mieterbundes. Denn in der Mietwohnung dürfen alleine die Mieter entscheiden, ob und wann sie Besucher empfangen. So sei auch die besuchsweise Aufnahme von Geflüchteten gestattet, denn die Motivation für die Aufnahme der Besucher spielt keine Rolle.

Für einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen brauche man dafür nicht einmal die Erlaubnis des Vermieters und muss ihn auch nicht informieren, heißt es von Seiten des Mieterbundes. Auch eine kurzfristige Überbelegung der Wohnung schade nicht.

Bei längerem Besuch unbedingt den Vermieter informieren

Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund Foto: Deutscher Mieterbund e.V.

„Dauert der Besuch aber länger, sollte der Vermieter bzw. die Vermieterin informiert und um Erlaubnis gebeten werden, um keine Kündigung des Mietverhältnisses zu riskieren“, sagt Hartmann. Ein Zeitraum von drei Monaten überschreite in jedem Fall die normale Besuchsdauer und sei daher unbedingt erlaubnispflichtig. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollten Mieter ihre Vermieter aber bereits um Erlaubnis bitten, wenn die Gäste länger als acht Wochen in der Wohnung bleiben sollen.

Ausnahme: Ihre Ehepartner, Lebenspartner, Kinder oder Eltern dürfen Mieter in der Wohnung aufnehmen, ohne den Vermieter um Erlaubnis zu fragen. Für die Aufnahme anderer Personen wird die Erlaubnis benötigt. „Hier sagt das Gesetz, dass der Mieter einen Anspruch auf die Erlaubnis des Vermieters hat, wenn nach Abschluss des Vertrages ein berechtigtes Interesse des Mieters für die Aufnahme in die Wohnung entsteht“, so die Pressesprecherin.

Ausreichend sind hierfür einleuchtende wirtschaftliche und persönliche Gründe, wie etwa der Wunsch nicht mehr alleine zu leben, oder die eigenen Wohnkosten zu senken. Der Vermieter darf die Erlaubnis nur dann verweigern, wenn in der Person des Untermieters ein wichtiger Grund liegt, der Wohnraum dauerhaft überbelegt würde oder ihm die Untervermietung ausnahmsweise nicht zugemutet werden kann. Der Vermieter darf aber zum Beispiel Ausländer als Untermieter nicht allein wegen ihrer Herkunft ablehnen.

Wie muss die Erlaubnis des Vermieters aussehen?

„Eine Formvorgabe für das Erlaubnisgesuch gibt es nicht, wobei aus Beweisgründen schriftliche Anfragen zu empfehlen sind“, sagt Dr. Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund. Mieter müssen Vermietern gegenüber ihr tatsächliches Interesse an der Untervermietung darlegen. Weiterhin müssen Mieter den Dritten namentlich benennen und Auskunft über die berufliche oder sonstige Tätigkeit des Dritten geben.

Wurde keine Erlaubnis eingeholt, darf der Vermieter den Mieter abmahnen und fristlos kündigen, wenn der Abmahnung nicht Folge geleistet wird. „Nach der Abmahnung müssen Mieter alles tun, um das Untermietverhältnis zu beenden“, so Hartmann. Habe der Mieter aber nur vergessen, die Erlaubnis einzuholen und hätte der Vermietende zustimmen müssen, sei eine fristlose Kündigung unberechtigt.

Was ist noch zu beachten?

Mieter müssen sich ein eventuell vertragswidriges Verhalten ihrer Besucher anrechnen lassen. „Sprich: Mieter haften für alle Personen, die sie aufgenommen haben, unabhängig davon, wie lange sie bleiben oder ob sie für die Unterbringung zahlen oder nicht“, erklärt die Mieterbund-Pressesprecherin.

Zudem sollte bedacht werden, dass die Nebenkosten natürlich steigen, je mehr Menschen in der Wohnung leben. Höhere Kosten insbesondere für Heizung, Strom und Wasser sollte man einkalkulieren und diese müssen natürlich in der angefallenen Höhe auch vom Mieter oder der Mieterin bezahlt werden.

Wo wende ich mich hin?

Angebote von Unterkünften oder sonstigen Hilfsangeboten sammeln die Koordinierungsstellen der jeweiligen Landkreise oder kreisfreien Städte.