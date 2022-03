EuGH-Urteil Flüchtlingsrat fordert andere Form der Abschiebehaft

dpa

Mail an die Redaktion Ein Mann geht über einen Flur einer Abschiebungshafteinrichtung. Foto: Marcus Brandt/Marcus Brandt/dpa/Archivbild

Pforzheim.Baden-Württemberg muss Abschiebehäftlinge aus Sicht des Flüchtlingsrats nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) anders unterbringen. „Niemand kann ernsthaft behaupten, dass sich die Bedingungen für die Inhaftierten wesentlich von denen in Strafhaft unterscheiden“, sagte Geschäftsführer Seán McGinley laut einer am Freitag verbreiteten Mitteilung in Bezug auf die baden-württembergische Abschiebungshafteinrichtung in Pforzheim. „In bestimmten Punkten - etwa die Untersagung gemeinsamer religiöser Feierlichkeiten - sind sie sogar noch restriktiver.“

Der EuGH hatte am Donnerstag in einem Fall aus Niedersachsen unter anderem entschieden, dass Menschen in Abschiebehaft in einer separaten Abteilung einer Justizvollzugsanstalt untergebracht werden dürften, sofern die Bedingungen dort „so weit wie möglich verhindern, dass diese Unterbringung einer Inhaftierung in einer Gefängnisumgebung gleichkommt“ (Rechtssache C-519/20).

Das ist aus Sicht des Flüchtlingsrats Baden-Württemberg in der ehemaligen Jugendstrafanstalt in Pforzheim aber nicht der Fall: „Die Einrichtung ist von meterhohen, stacheldrahtbewehrten Mauern und Zäunen umgeben, die Inhaftierten dürfen sich in der Regel nur auf dem eigenen Stockwerk aufhalten und werden nachts in ihren Hafträumen eingeschlossen“, heißt es in der Mitteilung. Die Landesregierung müsse nun schnell die Vorgaben aus Luxemburg umsetzen.