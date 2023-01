Exklusive Zahlen Förderprogramm zum Waldumbau stößt auf große Resonanz von Thomas Vitzthum

Das „Förderprogramm klimaangepasstes Waldmanagement“ verzeichnet in den ersten Monaten Tausende Anträge und deckt damit bereits rund zehn Prozent der Waldfläche in Deutschland ab.

Das belegen Zahlen des Bundeslandwirtschaftsministeriums, die der Mediengruppe Bayern exklusiv vorliegen. Demnach wurden bis zum 9. Januar 2023 insgesamt 6899 Anträge online in der ersten Stufe erfasst und in einer zweiten Stufe 5691 Anträge schriftlich bestätigt. Erfasst wurde in der ersten Stufe dabei eine Fläche von 846.112 Hektar Wald, das entspricht rund zehn Prozent des deutschen Privat- und Kommunalwalds, der zusammen rund 7,6 Millionen Hektar ausmacht.







Der Wald des Bundes und der Kommunen ist nicht förderfähig, er macht noch einmal 3,8 Millionen Hektar aus. Bewilligt wurden bisher 1310 Anträge, 437 davon stammen von Betrieben, die mehr als 100 Hektar haben. Das Ministerium verweist darauf, dass sich fast die Hälfte der Antragsteller, die weniger als 100 Hektar haben, bereit erklärt hat, freiwillig das Kriterium einzuhalten, dass auf fünf Prozent der Fläche der Wald natürlich bleiben müsse.

Özdemir: Da geht noch viel mehr

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) sagte der Mediengruppe Bayern: „Unser Wald braucht Hilfe. Wir sehen von Bayern bis an die Ostsee, wie die Folgen der Klimakrise vielen Wäldern in den letzten Jahren zugesetzt haben. Damit der Wald vom Patienten zum Klimaretter werden kann, unterstützen wir Eigentümer dabei, ihre Wälder an das veränderte Klima anzupassen. Also weg von den Fichten- oder Kiefernmonokulturen, hin zu gesunden Mischwäldern.“

Andreas Bitter vom Verband „AGDW – Die Waldeigentümer“ bezeichnet das Programm gegenüber den Zeitungen als „sehr sinnvoll“: „Eine ökonomisch sinnvolle Forstwirtschaft agiert schon im eigenen Interesse stets nachhaltig und mit einer Vielfalt an Baumarten. Diese Vielfalt ist nicht zuletzt über eine Naturverjüngung zu erzielen, die auch im Zentrum der nachhaltigen Forstwirtschaft steht.“ Bitter spricht sich dafür aus, die bestehende Größenbeschränkung in der Förderung, die Betriebe über 100 Hektar dem Beihilferecht unterwirft, zu streichen: „Wir hoffen, dass dies so schnell wie möglich geschieht.“ Laut Ministerium soll eine Änderung dieser Regelung erfolgen.

Özdemir zeigt sich mit den ersten Antragsmonaten zufrieden, hofft aber auf mehr: „Unser erstes Fazit ist positiv, das Wald-Klima-Paket kommt gut an. Aber da geht natürlich noch viel mehr, und wir rechnen in diesem Jahr mit vielen weiteren Anträgen. Für echten Klimaschutz brauchen wir artenreiche, resiliente Wälder, die uns zudem den wertvollen Rohstoff Holz schenken und als Erholungsort dienen.“