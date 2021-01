Armut Forderung: Hartz-IV-Satz anheben Gewerkschaften und Verbände wollen mehr Geld für Bedürftige und einen Zuschlag für Hartz-IV-Bezieher in der Corona-Krise.

Von Tobias Peter

Mail an die Redaktion Für Hartz-IV-Empfänger wird mehr Hilfe gefordert. Foto: Patrick Seeger/dpa

Berlin.36 Gewerkschaften und Verbände fordern eine Anhebung des Hartz-IV-Regelsatzes auf 600 Euro – plus einen zusätzlichen Aufschlag von 100 Euro für die Dauer der Corona-Krise. Das geht aus einer Erklärung hervor, die unter anderem die Gewerkschaft Verdi, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der Sozialverband VdK und die Diakonie unterzeichnet haben.

Endlich etwas für Arme tun

„Wir erwarten von dieser Bundesregierung, ohne Wenn und Aber und ohne weitere Ausflüchte, dass sie endlich etwas für die Armen tut, das wirklich Substanz hat“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, Ulrich Schneider. Im ersten Lockdown seien Beziehern von Hartz IV und Altersgrundsicherung keine zusätzlichen Hilfen zur Verfügung gestellt worden, kritisieren die Verbände. Dabei habe es höheren Bedarf gegeben: unter anderem durch wegfallende Schulessen, geschlossene Tafeln und die Notwendigkeit von Desinfektionsmitteln und Masken.

Die Bundesregierung hat den Hartz-IV-Satz für Alleinstehende zum 1. Januar auf 446 Euro erhöht. Auch die Regelsätze für andere Gruppen wurden angehoben.

Zugang erleichtern

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat zudem vorgeschlagen, einen pandemiebedingten Zuschlag für medizinische Masken zu zahlen, ist sich darüber aber noch nicht mit der Union einig. Gleichzeitig dringt Heil auf eine Reform, nach der bestimmte – bislang befristete Regeln – für einen erleichterten Zugang zu Hartz IV in der Corona-Krise verstetigt werden sollen. So möchte Heil, dass künftig in den ersten zwei Jahren des Hartz-IV-Bezugs die Wohnung des Betroffenen geschützt sein soll – auch dann, wenn sie nach den bestehenden Regeln zu groß ist. Gleichzeitig soll Vermögen bis zu 60 000 Euro in der Karenzzeit nicht besonders geprüft werden. Auch hierüber besteht in der Koalition keine Einigkeit.

Der Generalsekretär des Wirtschaftsrates der CDU, Wolfgang Steiger, kritisierte die Forderungen der Gewerkschaften und Verbände. „Leistungsgerechtigkeit bedeutet: Wer arbeitet, muss mehr haben als der, der nicht arbeitet“, sagte Steiger dem RedaktionsNetzwerk Deutschland.

FDP für pandemiebedingten Aufschlag

Aus der FDP hingegen gab es Unterstützung für den Ruf der Gewerkschaften nach einem pandemiebedingten Aufschlag. „Corona belastet arme Menschen in besonderer Weise“, sagte der sozialpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Pascal Kober. „Ein unbürokratischer Zuschuss für Hartz-IV-Empfänger wäre daher schon mit Beginn der Pandemie richtig gewesen.“