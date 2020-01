Rente Frankreichs Premier sucht mit Gewerkschaften Renten-Lösung Schon seit Anfang Dezember protestieren in Frankreich Hunderttausende gegen die Rentenreform. Seit einigen Tagen reden Regierung und Sozialpartner wieder miteinander. Bringt ein neues Treffen Bewegung in den festgefahrenen Konflikt?

Mail an die Redaktion Frankreichs Premierminister Édouard Philippe in Paris. Foto: Francois Mori/AP/dpa

Protest gegen die Rentenreform in Paris. Foto: Thibault Camus/AP/dpa

Demonstranten versammeln sich in Marseille: Die Wut über die geplante Rentenreform bleibt ungebrochen. Foto: Daniel Cole/AP/dpa

Im neuen Jahr ist in Frankreich doch alles beim Alten: Die Demonstrationen gegen die Rentenreform reißen nicht ab. Foto: Sadak Souici/Le Pictorium Agency/ZUMA/dpa

Paris.Frankreichs Premier Édouard Philippe hat Gewerkschaftsvertreter empfangen, um eine Lösung im Streit um die Rentenreform zu finden und die wochenlangen Streiks zu beenden.

Philippe führte am Freitagmorgen Einzelgespräche mit den Sozialpartnern. Er hoffe auf einen Kompromiss, sagte Laurent Escure, Vorsitzender der Gewerkschaft Unsa nach dem Treffen. Bereits seit fünf Wochen halten in Frankreich die Streiks gegen das Reformprojekt der Regierung an.

Bei den Treffen mit dem Premier sollte es vor allem um eine Konferenz zur dauerhaften Finanzierung des Rentensystems gehen. Dieser Vorschlag war von der gemäßigten Gewerkschaft CFDT gekommen. Die Idee dahinter ist, die Verhandlungen über den Inhalt der Reform von den Verhandlungen über ihre Finanzierung zu trennen.

Knackpunkt der Verhandlungen ist aber eine Regelung, nach der die Franzosen erst mit 64 Jahren volle Rentenbezüge erhalten sollen. Die gemäßigten Gewerkschaften fordern die Regierung auf, dieses Vorhaben zu streichen.

Der Generalsekretär der Gewerkschaft CGT, die das Reformprojekt komplett ablehnt, zeigte sich nach dem Treffen mit Philippe offen für die vorgeschlagene Konferenz. „Wir sind bereit, zu dieser Konferenz zu gehen, um zu zeigen, dass wir das derzeitige System verbessern können“, sagte Philippe Martinez. Einen von der Regierung verschickten Gesetzesentwurf zur Reform habe er nicht erhalten. Er warf der Regierung vor, so weiter Öl ins Feuer zu gießen.

Im Pariser Justizpalast protestierten unterdessen Anwälte gegen die Reform, wie der Sender Franceinfo berichtete. Sie legten sich unter anderem auf den Fußboden. In Marseille besetzten Demonstranten zeitweise Gleise des Bahnhofs Saint-Charles. In Nancy, Dijon, Nantes und der südfranzösischen Hafenmetropole wurden am Morgen Bus- und Tramdepots blockiert.