Aussenansicht Frauen nicht alleine lassen Abtreibung ist kein Menschenrecht. Häufig steckt psychische Überforderung dahinter. Das darf uns nicht kalt lassen!

von Sabine Demel, Theologin

Ja, dass es immer weniger Ärzte gibt, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, ist problematisch! Und dass sie von manchen Kreisen stigmatisiert werden, ebenso! Aber nein: Abtreibung ist kein Menschenrecht! Dieser Auffassung, die neuerdings sogar in der Öffentlichkeit vertreten wird, ist vehement zu widersprechen. Nach dem Gesetz ist Abtreibung nach wie vor eine Straftat. Eine Abtreibung als Menschenrecht wäre demnach ein Verrat am Schutz des ungeborenen Lebens und ein Verrat an der doppelten Anwaltschaft für Mutter und Kind, wie sie der deutsche Gesetzgeber jedem Berater für den Schwangerschaftskonflikt vorschreibt.

Wir als Katholiken müssen Farbe bekennen.



In diesem Brennpunkt des Lebens müssen wir auch als Katholiken Farbe bekennen und uns in der Gesellschaft für ein glaubwürdiges Zeugnis des christlichen Menschenbildes engagieren – also dafür, dass der Mensch von Anfang an zu schützen ist, ohne deshalb die Frauen in ihrer Not allein zu lassen oder zu verurteilen.

Das ist eine ungeheuere Spannung, die auszuhalten ist. Zu ihr gehört, die Regierung daran zu erinnern, für genügend Abtreibungsmöglichkeiten zu sorgen, und gleichzeitig alles dafür zu tun, Abtreibungen zu verhindern, also zusammen mit den Betroffenen so viele Perspektiven zu entwickeln, dass sie sich zutrauen, doch das Kind zur Welt zu bringen. Deshalb hat die Beratung bei einem Schwangerschaftskonflikt zielorientiert und ergebnisoffen zu erfolgen. Zielorientiert heißt zugunsten des ungeborenen Lebens und ergebnisoffen bedeutet, dennoch die Frau nicht zu bevormunden, sondern ihr Entscheidungsrecht ernst zu nehmen.

Wie kann es sein, dass sich die Frauen so alleingelassen fühlen?



Hierin sollte sich Donum Vitae nicht von anderen Beratungsstellen unterscheiden. Doch die Atmosphäre im Gespräch ist bei uns von unseren christlichen Werten geprägt. Wir verweisen nicht mit dem Zeigefinger auf unseren Glauben, sondern wir versuchen erleben zu lassen, dass wir jeden Menschen so akzeptieren, wie er ist. Wir wollen aber auch spüren lassen, wovon wir überzeugt sind, nämlich dass Leben nur schwer gelingen kann, wenn es anderes Leben, das stört, wegmacht.

Wissen Sie, dass seit Jahren als häufigster Grund für eine Abtreibung angegeben wird, sich psychisch und physisch überfordert zu fühlen? Das kann und darf uns alle nicht kalt lassen! Wie kann es sein, dass sich die Frauen so alleingelassen fühlen?

