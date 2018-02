Freie Hand für Putin

Die Reaktion der Sprecherin des US-Außenministeriums auf den Bombenterror in Syrien verdeutlicht mit einer einzigen Frage die Haltung der Trump-Regierung: „Was erwarten Sie von uns?“ Angesichts des verbrecherischen Vorgehens des Assad-Regimes gegen hunderttausende Zivilisten in den östlichen Vororten von Damaskus liegt die Antwort auf der Hand: politische Führung. Die traurige Wahrheit ist, dass diese von der Regierung Donald Trumps nicht zu erwarten ist. Der US-Präsident hat seinem mutmaßlichen Wahlkampf-Helfer aus Moskau in Syrien den Vortritt gelassen. Seitdem erstarkte der Diktator in Damaskus und traut sich nun, sein mörderisches Treiben mit neuer Energie fortzusetzen.

Trumps einziges „Verdienst“ in Syrien besteht darin, die Militärs Barack Obamas Anti-IS-Kurs fortsetzen zu lassen. Ansonsten hat dieser selbstbezogene „Amerika-First“-Präsident keinen Plan. Wladimir Putin hat das sofort als Schwäche ausgemacht. Dass derselbe Mann, der die russische Einflussnahme auf die US-Wahlen koordiniert haben soll, nun die Söldnertruppen befehligt, die den Einfluss der USA in Syrien zurückdrängen helfen, mag da wie bittere Ironie erscheinen. Den Preis der russischen Dominanz in Syrien bezahlen als Erste die Zivilisten von Ost-Ghuta. Solange Trump Moskau weiter freie Hand lässt, wird das Schlachten nicht aufhören.