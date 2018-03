Karriere Freudenstein für Spitzenjob im Gespräch Die Regensburger CSU-Politikerin bekommt möglicherweise einen wichtigen Posten im Bundesverkehrsministerium.

Von Reinhard Zweigler

Mail an die Redaktion Astrid Freudenstein könnte eine Posten im Ministerium von Andreas Scheuer bekommen. Foto:Archiv/Henning Schacht

Berlin.Der verpasste Wiedereinzug in den Bundestag war für die Regensburger CSU-Politikerin Astrid Freudenstein eine herbe Enttäuschung. Weil die CSU am 24. September 2017 bei der Bundestagswahl sämtliche bayerischen Direktmandate eroberte, gab es für Freudenstein, die auf der Landesliste für das Bundesparlament kandidierte, keinen Platz im Berliner Reichstag. Dort hatte sie sich vier Jahre lang als engagierte Sozial-, Kultur- und Medienpolitikerin einen Namen gemacht. Allerdings ist die 44-jährige promovierte Medienwissenschaftlerin nun offenbar für einen Spitzenjob im Bundesverkehrsministerium in Berlin im Gespräch.

Freudenstein: Kein Kommentar

Freudenstein selbst erklärte auf mehrfache Nachfrage unseres Medienhauses zu den Spekulationen um ihre Person nur: „Kein Kommentar.“ Auch das Bundesverkehrsministerium wollte sich nicht zu der Personalie äußern.

Zuvor hatte das Handelsblatt berichtet, dass Freudenstein vom neuen Verkehrsminister und Parteikollegen Andreas Scheuer zur Leiterin der Zentralabteilung, sozusagen die Schaltzentrale des Ministeriums, befördert werden solle. Der Zentralabteilung unterstehen die Unterabteilungen für Personal, Organisation und Justiziariat sowie für Haushalt und Finanzen und außerdem der innere Dienst des Bundesministeriums.

Scheuer und Freudenstein kennen sich schon lange

Scheuer und Freudenstein kennen sich schon lange aus Passauer Zeiten. Hier hatte die CSU-Frau von 1993 bis 1998 studiert. 2009 promovierte sie mit einer Arbeit zum Thema „Die Machtphysikerin gegen den Medienkanzler“ zum Dr. phil. Freudenstein sagte gestern zur MZ, dass sie jetzt ihre Stelle an der Universität Regensburg als Akademische Rätin Dozentin für Medienwissenschaften wieder aufnehmen werde. Der SPD-Verkehrsexperte Martin Burkert meinte zu ihrem möglichen Wechsel nach Berlin: „Scheinbar will man bei der CSU die Frauen-Union beruhigen. Nur so ist eine Besetzung von Frau Freudenstein als Abteilungsleiterin im Bundesverkehrsministerium zu erklären. Sicher ungewöhnlich. Sie wird sich zu beweisen haben.“ (rzw)