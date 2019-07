Politik Freudensteins Wechsel sorgt für Wirbel Nach dem Weggang aus dem Verkehrsministerium wird Kritik an Astrid Freudenstein laut. Nicht alles stimmt.

Von Jana Wolf

Astrid Freudenstein ist Oberbürgermeister-Kandidatin für die CSU in Regensburg. Zudem rückte sie zum 1. Juli in den Bundestag nach.

Regensburg.Nach dem Wechsel von Astrid Freudenstein aus dem Bundesverkehrsministerium (BMVI) in den Bundestag wird Kritik an der Regensburger CSU-Politikerin öffentlich. Freudenstein leitete bis Ende Juni die Zentralabteilung in dem Haus von Minister Andreas Scheuer. Dieser Abteilung unterstehen unter anderem die Unterabteilungen für Personal, Organisation und Justiziariat sowie für Haushalt und Finanzen. Einem Bericht des „Handelsblattes“ zufolge soll unter Freudenstein der Krankenstand im Ministerium deutlich angestiegen sein. Die CSU-Politikerin habe für „reichlich Chaos und Frust im Haus gesorgt“, heißt es im dem Bericht, allerdings ohne Nennung von Quellen.

