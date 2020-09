Konflikt Friedensgespräche in Katar begonnen Die aghanische Regierung und die Taliban nehmen am heutigen Samstag in Katar ihre Friedensverhandlungen auf.

Merken

Mail an die Redaktion Im Februar unterzeichneten die Taliban in Doha ein Abkommen mit den USA. Foto: Hussein Sayed/picture alliance/dpa

Doha.Fast zwei Jahrzehnte nach der US-geführten Militärinvasion in Afghanistan haben in Katar innerafghanische Friedensgespräche begonnen. Delegationen der Taliban und der Regierung Afghanistans kamen am Samstag in Doha für eine Eröffnungszeremonie zusammen. (dpa)