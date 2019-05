Aussenansicht Führungskraft oder Software Im Zeitalter der Digitalisierung entscheiden Führungskräfte, welchen Aufgaben Technologien und welche Menschen übernehmen.

Dr. Martina Frost, Wissenschaftlerin

Martina Frost ist wissenschaftliche Mitarbeiterin und Expertin am ifaa – Institut für angewandte Arbeitswissenschaft in Düsseldorf.

Die Digitalisierung ermöglicht es, Prozesse, Personen sowie Arbeitsmittel oder Alltagsgegenstände miteinander zu verbinden und diese anhand von selbstlernender Software zu steuern. Die Anwendungsmöglichkeiten sind zahlreich. Sie betreffen unseren Alltag im privaten und im beruflichen Bereich.

So lassen sich die Heizung oder auch die Lampe in der Wohnung über eine App auf dem Smartphone steuern (SmartHome). Ebenso kann die Navigationssoftware, anhand von in Echtzeit erfassten Bewegungsdaten anderer Verkehrsteilnehmer, aktuelle Stauinformationen direkt in die Routenführung integrieren. Im Bereich der Produktion können zum Beispiel Daten über die Tätigkeit des Roboters, den Weg des Werkstücks durch die Produktion, die Beleuchtung und das Raumklima in der Fabrik, die Tätigkeit der Beschäftigten und Informationen über Gefahrstoffe angezeigt und auch miteinander in Verbindung gebracht werden.

Selbstlernende Software kann auch Entscheidungen anhand von Algorithmen treffen. Dies hat Einfluss auf die Zusammenarbeit von Führungskräften und Beschäftigten. Zum einen können Systeme, die von selbstlernender Software gesteuert werden, die Führungskraft entlasten, indem sie Routine-, Lenkungs- und Einsatzaufgaben übernehmen. Die Führungskräfte gewinnen Ressourcen, sich verstärkt auf die Gestaltung der Arbeitsaufgabe und die Zusammenarbeit zu konzentrieren sowie auf die strategische Entwicklung ihres Zuständigkeitsbereiches.

Zum anderen erfordert der Einzug autonomer technischer Systeme auch, dass Führungskräfte entscheiden können, bei welchen Aufgaben die Technologien und bei welchen die Menschen und ihre sozialen Beziehungen Vor- und Nachteile besitzen und wo Entscheidungen von der Software übernommen werden sollten. Wichtig ist: Software wird von Menschen gestaltet. Sie muss so programmiert sein, dass der Mensch die Oberhand behält, sie allen Beteiligten nutzt und dabei ethische Grundsätze befolgt. Dann überwiegen die Vorteile.

Im Forschungsprojekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung „Prävention 4.0“ sind Umsetzungshilfen entstanden, die kleinen und mittleren Unternehmen helfen, künstliche Intelligenz für die Gestaltung von Arbeit im Betrieb zu nutzen.

