Flächenverbrauch Fünf Hektar sind ein „sportliches“ Ziel Der rasant steigende Flächenverbrauch soll gebremst werden. In Regensburg wirbt Hubert Aiwanger um Verständnis der Kommunen.

Von Anna Jopp

Mail an die Redaktion Die bayerische Landschaft ist vielerorts – wie hier in Pollanten im Landkreis Neumarkt – von Straßen und Gebäuden bedeckt und durchschnitten. Foto: Franz Guttenberger

Regensburg.Schnell wieder weg war Hubert Aiwanger, Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, gestern bei der Regionalkonferenz zur Flächensparoffensive in Regensburg. Nach seiner eigenen Rede reichte die Zeit nur für vier kurze Fragen, dann musste Aiwanger weiter zum nächsten Termin. Seine angekündigte Teilnahme an der anschließenden Podiumsdiskussion entfiel und damit auch der Tagesordnungspunkt als solcher.

In seinen Ausführungen hatte der Staatsminister zuvor mehrfach betont, dass er dagegen sei, den Kommunen eine feste Grenze für den täglichen Flächenverbrauch vorzugeben. Das im Juli beschlossene Fünf-Hektar-pro-Tag-Ziel bis 2030 sei allein „eine Richtgröße“ und „zugegebenermaßen sehr sportlich“.

Der Wert sei angelehnt an die bundesweiten Ziele der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie. „Das kommt nicht von mir. Ich will Ihnen nichts verbieten“, versicherte Aiwanger den anwesenden Kommunalpolitikern. „Ich will nur gemeinsam eine vernünftige Lösung finden, damit Ihnen nicht andere alles verbieten.“

Verboten zuvorkommen



Manchmal gehe es eben nicht anders, dafür habe Aiwanger durchaus Verständnis. Um Volksbegehren und verpflichtenden Vorgaben zuvorzukommen, sei es aber nötig, gemeinsam „ein vernünftiges Konzept“ zu erarbeiten. „Ein Konzept, bei dem der Bürger sieht: Die gehen sinnvoll mit den Flächen um, aber nicht gleich mit dem Kopf durch die Wand.“ Er bat die Kommunen um Anregungen, wie der Flächenverbrauch sinnvoll eingedämmt werden könnte. „Es ist noch nichts in Stein gemeißelt, wir können alles einbauen.“

Nach diesen Schlussworten und dem zügigen Abschied des Staatsministers blieben etwa 80 Gäste der Konferenz, darunter größtenteils Bürgermeister von Oberpfälzer Gemeinden, zurück. Die Zusammenfassung des Chamer Landrats Franz Löffler, er habe den Minister so verstanden, dass das Recht auf kommunales Planungsrecht durch die Flächensparpläne also nicht beeinträchtigt werden solle, wurde mit großem Applaus begrüßt.

Wie gespalten Aiwangers Ausführungen die Zuhörerschaft trotz aller Beteuerungen zurückließen, zeigte in voller Deutlichkeit allerdings erst der anschließende Vortrag des Münchener Wirtschaftsgeographen Dr. Robert Leiner, der seine Ausführungen mit einer Live-Umfrage unter den Anwesenden ergänzte. Per Smartphone-Abstimmung konnten die Zuhörer ihre Zustimmung oder Ablehnung zu von Dr. Leiner an die Wand projizierten Fragen kundtun.

Auch wenn pro Frage nur knapp 20 Gäste dieses Angebot wahrnahmen, so spiegelte das Ergebnis doch stellvertretend die grundsätzlichen Konflikte wider, die sich auch in den Publikumsfragen und den Gesprächen der Teilnehmer untereinander zeigten.

Flächenverbrauch Plan: Am 16. Juli hat der Ministerrat der Flächensparoffensive zugestimmt und eine bayernweit anzustrebende Richtgröße von fünf Hektar Flächenverbrauch pro Tag auf den Weg gebracht.

So stimmten 80 Prozent der Abstimmenden der Aussage zu, es werde von Seiten der Kommunen schon jetzt so gut wie möglich an Flächen gespart. Andererseits waren 81 Prozent der Meinung, dass Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung aus ihrer Sicht Vorrang vor dem Einsparen von Grund und Boden hätten. Sie gaben damit einer Grundstimmung Ausdruck, die auch der Neumarkter Landrat und frühere Bürgermeister von Freystadt, Willibald Gailler, eingangs in Worte gefasst hatte: „Die Gemeinden sind schon immer sehr sparsam mit den Flächen umgegangen. Wir haben nur auf das Bevölkerungswachstum und den Bedarf nach bezahlbarem Wohnraum reagiert!“

Aiwangers Hoffnung, dass die ehrgeizigen Ziele vielleicht auch auf mehr oder weniger freiwilliger Basis zu erreichen sein könnten, erteilte die nicht-repräsentative Umfrage in seiner Abwesenheit eine Absage: Nur 37 Prozent der Bürgermeister glaubten, dass der Flächenverbrauch auch ohne eine klare Kontingentierung bis 2030 halbiert werden könne, obwohl knapp die Hälfte zugab, einen entsprechenden Handlungsdruck aus der eigenen Bevölkerung zu verspüren.

Während es zuvor bei der Regionalkonferenz immer wieder um Visionen gegangen war, wie man etwa durch mehrstöckige Neubauten für Supermärkte und Kindergärten Platz sparen könnte, zeigten Praxisbeispiele aus der Region konkrete Maßnahmen auf, mit denen Kommunen stattdessen versuchen, bereits verbaute Flächen sinnvoll neu zu nutzen.

Mit Daten gegen Leerstände



Dr. Markus Lemberger etwa stellte ein digitales Werkzeug vor, mit dem der Landkreis Cham Leerstände und Baulücken identifiziert. Ziel sei es, den Kommunen durch eine Kombination aus internen Daten von Vermessungsämtern, Melderegistern und Tourismusamt Informationen an die Hand zu geben, mit denen sich „Potenzialflächen“ erkennen und vermarkten lassen.

Solche Beispiele, heißt es in der Broschüre der Staatsregierung, „müssen der Standard in Bayern werden“. Gelegenheit, die bayerischen Kommunen davon zu überzeugen, wird es auf der nächsten Regionalkonferenz im Dezember in Bad Tölz erneut geben.