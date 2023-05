Reifenpanne bei Regierungs-Airbus Für Baerbock-Rückreise: Luftwaffe musste extra Ersatzreifen nach Katar fliegen

Mail an die Redaktion Außenministerin Annalena Baerbock wurde von Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, Emir von Katar, in Doha empfangen. −F.: von Jutrczenka, dpa

Von der Luftwaffe veröffentlichtes Handout zeigt den Raddefekt am #A321neo, mit dem Außenministerin Baerbock nach Berlin zurückfliegen wollte. Bei der Vorflugkontrolle wurde ein defekter Reifen bemerkt, der ausgetauscht werden musste. Foto: Luftwaffe via Twitter/dpa

Mit einem Tag Verspätung hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Donnerstag die Rückreise von ihrem Besuch in Katar angetreten. Grund: Nach einer Reifenpanne des Regierungs-Airbus musste die Luftwaffe erst einen Ersatzreifen einfliegen.

Ein Airbus der Luftwaffe startete am Morgen in der Hauptstadt Doha, um Baerbock und ihre Delegation zurück nach Berlin zu bringen, wie ein AFP-Reporter berichtete, der mit der Ministerin reiste. Wegen eines schadhaften Reifens an der Maschine hatte der ursprüngliche Abflugtermin am Mittwoch gestrichen werden müssen. Ein Ersatzreifen musste eigens aus Deutschland nach Katar geflogen werden.







Nach Angaben der Luftwaffe handelte es sich bei dem Reifen um ein „Spezialmodell“, das vor Ort nicht vorhanden war und deshalb aus Deutschland angeliefert werden musste. Für die Reparatur des Flugzeugs habe gegolten: „Das kann nicht ein x-beliebiger Reifen von der Stange sein, da ansonsten ein Platzen des Reifens bei der Landung droht“, schrieb die Luftwaffe auf Twitter.

Bereits Abflug wegen technischem Defekt mit Verspätung

Baerbock hatte bei ihrer Golfreise mit einigen technischen Pannen zu kämpfen. Bereits ihr Abflug am Montag hatte sich um zwei Stunden verschoben, weil der dafür vorgesehene Regierungs-Airbus wegen eines technischen Defekts nicht nach Saudi-Arabien starten konnte. Die Luftwaffe musste eine Ersatzmaschine bereitstellen - es handelt sich um eben jenes Flugzeug, das dann in Doha wegen des defekten Reifens ausfiel.

