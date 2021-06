Aussenansicht Für die Zukunft unserer Kinder Die Windenergie liegt mit 27 Prozent an der Spitze der Energieträger. Die Nachfrage nach erneuerbarem Strom steigt.

Von Dr. Simone Peter, Biologin

Mit Neckarwestheim, Emsland und Isar 2 werden Ende 2022 die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet. Die Nutzung der Atomenergie geht mit unverantwortlichen Risiken einher. Die Abfälle verursachen noch hunderten Generationen nach uns hohe Kosten. Wirtschaftlich getrieben gehen in den nächsten zehn Jahren die klimaschädlichen Kohlekraftwerke vom Netz. S

trom kommt bereits überwiegend aus Wind, Sonne, Bioenergie und Wasserkraft. 2020 lag deren Anteil am Strommix bei knapp 50 Prozent. Die CO2-Emissionen im Stromsektor halbierten sich dadurch seit 1990. Die Windenergie liegt mit 27 Prozent an der Spitze der Energieträger. 30 000 Anlagen sind in Deutschland in Betrieb. Bei einem modernen Anlagenpark auf zwei Prozent der Fläche in jedem Bundesland lässt sich, bei gleicher Anlagenzahl, die siebenfache Strommenge erzeugen. Die wird künftig gebraucht.

Die Nachfrage nach erneuerbarem Strom steigt. Für Haushalte, Gewerbe und Handel. Für Mobilität, Wärme und die Industrie. Unsere Energie kommt künftig nicht mehr als Gas aus Russland, Öl aus dem Irak oder Kohle aus Australien, sondern öfter aus der Biogasanlage vom Landwirt nebenan, der Photovoltaikanlage auf dem Supermarkt, der Windenergieanlage im Staatsforst oder dem Geothermiekraftwerk in der Stadt. Wir übernehmen Verantwortung jetzt selbst.

Richtig ist, dass sich dafür einiges ändern muss. Zunächst der gesetzliche Rahmen: Es passt nicht, dass Strom aus Photovoltaik oder Wind heute für unter sechs Cent erzeugt wird, der Frisörladen oder der Bäcker ihn dann aber für 30 Cent kaufen muss. Dazwischen liegt ein Gestrüpp aus Steuern, Abgaben und Umlagen. Dies muss die Politik neu ordnen. Dann braucht es Künstliche Intelligenz und Digitalisierung. Diese bringen Erzeugung und Verbrauch zusammen. Nicht jede Kilowattstunde muss ins Netz.

Wird mehr erzeugt als verbraucht, produzieren Elektrolyseure den flüssigen Speicher Wasserstoff. Und schließlich Effizienz: Gehen wir sparsam mit Energie und den notwendigen Ressourcen um.

Vernunft ist Verstand. Verstand erkennt die Herausforderungen. Gehen wir sie an: Im Interesse unserer Kinder und Enkel, denen wir eine gute Welt hinterlassen wollen. Und im Interesse der Wirtschaft, die heimische Wertschöpfung generieren will.

