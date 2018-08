Aussenansicht Für diskrete Diplomatie Einerseits ist das Verhalten Trumps in Bezug auf das Atomabkommen berechtigt. Es stärkt aber auch die Hardliner im Iran.

Prof. Dr. Reinhard Meier-Walser

Merken

Mail an die Redaktion Der Autor Prof. Dr. Reinhard Meier-Walser ist Politikprofessor.

US-Präsident Donald Trumps Kritik am Atomabkommen mit dem Iran und an Teherans aggressiver Außenpolitik ist berechtigt. Die kurze Laufzeit von 15 Jahren, die Ausklammerung des iranischen Raketenprogramms und die Mängel bei der Überwachung der nuklearen Aktivitäten Teherans schmälern den „Erfolg“ des im Jahre 2015 zwischen der internationalen Gemeinschaft und Teheran geschlossenen Atomdeals erheblich. Auch hat der Iran die ihm damals gebotene Chance, als „Partner“ des demokratischen Westens aktiv an der Lösung mittelöstlicher Konflikte mitzuwirken, nicht genutzt. Im Gegenteil: Er verwendet die zusätzlichen Deviseneinnahmen, über die er seit der Wiederaufnahme der Öl- und Gasförderung nach dem Ende der internationalen Sanktionen verfügt, um seine schiitischen Verbündeten im Libanon, Syrien, Irak, Jemen und Afghanistan zu unterstützen.

Washingtons Kündigung des Atomabkommens und die Verhängung neuer Sanktionen gegen den Iran als Konsequenz der Trump-schen Kritik sind allerdings kontraproduktiv: Statt die politischen Eliten in Teheran zum Einlenken zu bewegen, stärkt dieser Schritt die konservativen Hardliner im Iran gegenüber den moderaten Kräften um Präsident Rohani und Außenminister Zarif. Durch die als Folge der neuen Sanktionen zu erwartenden Versorgungsengpässe wächst darüber hinaus die Gefahr inneren Unruhen, die die Islamische Republik ins Chaos stürzen und zu einer weiteren Destabilisierung des Mittleren Ostens führen könnten. Trumps Offerte der Aufnahme bilateraler Verhandlungen zur „Nachbesserung“ des Atomabkommens hat der Oberste Geistliche Führer des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, vor wenigen Tagen zwar eine strikte Absage erteilt. Das bedeutet jedoch nicht, dass Teheran jenseits des Rampenlichts medialer Berichterstattung und damit unter Umgehung der auf internationalem Parkett delikaten „Prestigeproblematik“ nicht bereit wäre, mit Washington zu sprechen. Um die Eskalation einer weiteren Krise in der Golfregion zu verhindern, sollten nun diskrete diplomatische Kanäle gewählt werden – nicht zuletzt auch von den europäischen Signatarmächten des Atomabkommens (Großbritannien, Frankreich, Deutschland) und der EU, deren Stärke insbesondere in der Diplomatie liegt.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.