Aussenansicht Für gesundes Miteinander Die Tierärztin fordert nachhaltige Lösungen für ein gesundes Miteinander von Mensch, Tier und Umwelt.

Daniela Schrudde

Merken

Mail an die Redaktion Die Autorin ist Leiterin für Tierschutzarbeit bei der Welttierschutzgesellschaft in Berlin. Foto: Wiebke Plasse/Welttierschutzgesellschaft

Regensburg.Die deutsche Entwicklungspolitik nimmt die Tiergesundheit in den Blick. Ob das den Tieren hilft, entscheidet sich noch. Die Corona-Krise macht unmissverständlich klar, was wir riskieren, sollte sich an unserem Umgang mit Tieren nichts ändern. Gefordert sind jetzt nachhaltige Lösungen für ein gesundes Miteinander von Mensch, Tier und Umwelt.

Die Ankündigung von Entwicklungsminister Müller, den Bereich „One Health“ in seinem Ministerium auszubauen, kommt zur richtigen Zeit und wäre eine große Chance für Millionen von Tieren und Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern. Hinter dem Konzept steckt die Idee, die Gesundheit von Menschen, Tieren und der Umwelt gemeinsam in den Blick zu nehmen. Dabei stellt sich jedoch die Frage, ob die Tiergesundheit nur ein Mittel zum Zweck sein soll, um Krankheiten von den Menschen fernzuhalten. Oder wird es künftig in der Entwicklungszusammenarbeit auch da-rum gehen, die Gesundheit von Tieren umfassend zu verbessern? Der letztgenannte Ansatz, der um das Schlagwort „Tierwohl“ kreist, wäre aus Sicht des Tierschutzes der einzig sinnvolle. Dies würde bedeuten, dass neben der Gesundheit der Tiere auch ihr Wohlbefinden und das Ausleben natürlicher Verhaltensweisen gewährleistet werden. Nur so lässt sich ein guter Gesamtzustand der Tiere erreichen, der sie in Folge widerstandsfähiger gegen Krankheiten macht. Es gilt die Formel: Je weniger Tierwohl, desto größer ist der Stress, den die Tiere entwickeln.

Tierwohl im Zusammenhang mit „One Health“ sollte zudem bedeuten, die Tierhalter in die Maßnahmen einzubeziehen. Die Menschen müssen in der Lage sein, die Haltungsbedingungen ihrer Tiere eigenständig verbessern und maßgeblich zum Tierwohl beitragen zu können. Als Welttierschutzgesellschaft wissen wir aus unserer Bildungsarbeit, dass die Bereitschaft der Tierhalter zum Dazulernen groß ist. Wir wünschen uns, dass sich die deutsche Entwicklungszusammenarbeit dem Tierwohl-Aspekt von „One Health“ verschreibt und sich bei der Wirkung ihrer Maßnahmen nicht allein an Krankheits- und Infektionszahlen, sondern am Tierwohl insgesamt orientiert. Die Zeit dafür könnte nicht dringlicher sein.