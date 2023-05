Nach aktueller Steuerschätzung Für Vermögende und Menschen mit höheren Einkommen: SPD-Chefin fordert Steuererhöhungen

Merken

Mail an die Redaktion Weniger Netto vom Brutto in der Gehaltsabrechnung: Bezieher sehr hoher Einkommen und Vermögende müssen aus Sicht der SPD-Chefin einen größeren Beitrag leisten und höhere Steuern zahlen −Symbolbild: dpa

Angesichts der Ergebnisse der Steuerschätzung, die für 2024 deutlich weniger Einnahmen vorsieht, fordert die SPD-Chefin Saskia Esken höhere Steuern für Bezieher hoher Einkommen und Vermögende.

Das könnte Sie auch interessieren: Zwangsenteignung aller Deutschen? Steuer-Experte erklärt, was der Lastenausgleich wirklich ist







„Die engen Spielräume, die uns die Steuerschätzung für den kommenden Haushalt aufzeigt, machen umso deutlicher: Bezieher sehr hoher Einkommen und Vermögende müssen einen größeren Beitrag leisten und höhere Steuern zahlen“, sagte Esken der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Mittwochsausgaben). Um Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) davon zu überzeugen, „nerve“ sie diesen „notfalls auch mal“.

Die SPD-Chefin erneuerte zudem ihre Forderung nach einem Sondervermögen für die Bildung. Sie werde sich weiter dafür einsetzen, dass gerechte Bildung zu „einer gesamtstaatlichen Mission werden“ könne und dafür „ein Sondervermögen für die Bildung möglich“ gemacht werde, betonte Esken.

Lesen Sie auch: Interaktiver Rechner: Wie arm oder reich bin ich mit meinem Einkommen?

Mehr Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit durch Sondervermögen

In der Verteidigungspolitik sei argumentiert worden, dass ein Sondervermögen notwendig sei, um langfristige Projekte abzusichern. Das müsse erst recht für die Aufgabe gelten, mehr Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit zu schaffen, betonte Esken. „Wir können die Zukunft unsere Kinder doch nicht immer wieder den nächsten Haushaltsverhandlungen anvertrauen“, sagte sie.

Bund, Länder und Kommunen müssen im kommenden Jahr voraussichtlich mit insgesamt rund 30 Milliarden Euro weniger auskommen als noch im Herbst angenommen. Die Ampelkoalition im Bund streitet noch über den Haushalt für 2024. Finanzminister Lindner hat deshalb bislang, anders als üblich, keine Eckwerte vorgelegt.

Lesen Sie auch:

Finanzminister Lindner: Vermögensteuer kein Instrument der Gerechtigkeit

„Es ist kein Zufall, dass keine Bundesregierung - egal welcher politischer Farbe - die seit 1997 ausgesetzte Vermögensteuer wieder eingeführt hat“, schrieb Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) im November 2022 in einem Gastbeitrag fürs „Handelsblatt“, .

Eine Vermögensteuer ist laut dem Bundesfinanzminister auch kein Instrument der Gerechtigkeit: „Sie trifft nicht in erster Linie den Fußballprofi oder den DAX-Vorstand. Der größte Teil des Vermögens in Deutschland liegt nicht in ominösen Geldspeichern vergraben. Das Vermögen in Deutschland ist zu weiten Teilen das betriebliche Vermögen der mittelständischen Betriebe. Es ist Vermögen, das wir für die Zukunft brauchen“, schrieb Lindner im November.

− AFP/che