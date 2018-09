Aussenansicht Funklöcher schnell schließen Die für die Digitalisierung notwendige Infrastruktur ist in Bayern noch nicht ausreichend vorhanden.

Von Dr. Georg Haber, Präsident der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz

Merken

Mail an die Redaktion Dr. Georg Haber ist Präsident der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz.

Die Digitalisierung der Wirtschaft nimmt weiter Fahrt auf. Doch gleichzeitig ist die notwendige Infrastruktur in Bayern noch nicht auf dem Stand, der für das Wirtschaften 4.0 gebraucht wird. Das zeigen Ergebnisse einer Befragung der Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz unter 400 Handwerkern. Zwar hat mehr als jeder dritte Befragte in den letzten zwölf Monaten in die Digitalisierung investiert, doch Hürden bremsen ihre Innovationen. Darunter: Mängel bei der Mobilfunkinfrastruktur. Die Handwerksbetriebe digitalisieren sich, die Kommunikation mit Lieferanten, Partnern und Kunden wird zunehmend mobiler. Sei es das dringende Telefonat vom Auto aus auf dem Weg zur Baustelle oder das Versenden von Dateien unterwegs – nicht von überall aus können digitale und mobile Arbeitsprozesse reibungslos erledigt werden. Denn die Mobilfunknetze spannen sich nicht bis in jede Ecke Ostbayerns. Das ist ein Problem für die ostbayerischen Handwerker. Der Arbeitsfluss, der den heutigen Ansprüchen gerecht werden muss, stockt.

Deshalb brauchen wir neben Breitbandanschlüssen ein lückenloses Mobilfunknetz. Untersuchungen zeigen aber, dass die mobile Kommunikation in unserer Region nicht reibungslos funktioniert. Empfangsqualitäten weisen sogar auf zentralen Verkehrsverbindungen wie der A3, an kleinteiligeren Standorten und in den Grenzregionen zu Tschechien und Österreich Lücken auf. Die Chancen der Digitalisierung bestehen nicht flächendeckend. Deshalb fordert die Handwerkskammer, die digitalen Baustellen rasch anzugehen. Dort, wo es beim Mobilfunkausbau hapert, müssen von staatlicher Seite Maßnahmen ergriffen werden.

Dazu begrüßt die Handwerkskammer das von der Staatsregierung initiierte Programm „Zukunftsinitiative Mobilfunk“, das sich an Kommunen mit Mobilfunklücken richtet, sowie das neue, bei der Regierung der Oberpfalz angesiedelte Mobilfunkzentrum in Regensburg, das bayernweit als Beratungs-, Informations- und Förderstelle fungiert. Diese Aktionen sind ein wichtiger Schritt. Nun muss noch garantiert sein, dass die Kommunen ihren Anspruch auch schnell geltend machen und die Ausbaupläne nicht an Gemeindegrenzen stoppen. Jetzt sind die Kommunen gefordert, um für ihre Gewerbesteuer zahlenden Betriebe die längst notwendige Mobilfunkinfrastruktur zu schaffen.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung des Autors wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.