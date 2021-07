Klima G20-Minister beraten über Klimawandel In Neapel beraten die Fachminister der G20-Staaten über das internationale Vorgehen im Kampf gegen den Klimawandel.

Merken

Mail an die Redaktion Für Deutschland reist Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth nach Neapel. Foto: Ole Spata/dpa

Neapel.Die Fachminister der G20-Staaten für Umwelt, Klima und Energie beraten am Donnerstag in Neapel unter anderem über das internationale Vorgehen im Kampf gegen den Klimawandel. Weitere Themen des zweitägigen Treffens in der süditalienischen Stadt sind Schutz der Artenvielfalt, nachhaltige Finanzwirtschaft und Kreislaufwirtschaft. Für Deutschland reist Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth nach Neapel.

Debatten zum Thema Umwelt, Klima und Energie

Italiens Minister für ökologischen Umbau, Roberto Cingolani, wird das Treffen im Palazzo Reale in Neapel um 10.00 Uhr eröffnen. Am Donnerstag stehen Debatten zum Thema Umwelt, am Freitag zu Klima und Energie auf dem Plan. Die G20-Umweltminister wollen gemeinsame Verpflichtungen und Visionen skizzieren, wie es nach italienischen Ministeriumsangaben heißt. Zu den Ergebnissen ist am Freitagnachmittag eine Pressekonferenz geplant.

Der Gruppe wirtschaftsstarker Länder aller Kontinente gehören unter anderen die USA, China, Russland und Deutschland an. Das Treffen dient der Vorbereitung des G20-Gipfels Ende Oktober in Rom. Italien hat in diesem Jahr den Vorsitz in der G20-Runde der Top-Wirtschaftsnationen. (dpa)