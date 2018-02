Partei Gabriels Kampf um das Außenamt Das politische Schicksal von Sigmar Gabriel liegt in der Hand von Andrea Nahles. Der Ex-SPD-Chef hält sich für unersetzlich.

Von REINHARD ZWEIGLER

Sigmar Gabriel hat von der designierten SPD-Parteichefin Andrea Nahles wenig zu erwarten.

Berlin.„Keinesfalls, nein!“ Die Antwort von Norbert Röttgen (CDU), Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses, auf die Frage, ob Sigmar Gabriel wiederum Außenminister der künftigen Bundesregierung werden solle, fällt gestern am Rande des CDU-Parteitages klar und unmissverständlich aus. Verärgert über die Alleingänge Gabriels ist auch Johann Wadephul, Vize-Chef der Unionsfraktion. Dass Gabriel etwa auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine Lockerung der Sanktionen gegen Russland in Aussicht stellte, sei innerhalb der Bundesregierung „nicht abgestimmt“ gewesen. Gabriel habe lediglich seine persönliche Meinung geäußert. Der SPD-Minister befinde sich offenbar „noch im Wahlkampf-Modus“, meint CDU-Mann Wadephul.

Dabei kämpft der Ex-SPD-Chef, der seit Februar 2017 Deutschlands Chefdiplomat ist, derzeit wirklich. Weniger um Zustimmung zu seiner Partei, sondern vor allem um sich selbst. Gabriel möchte gerne Außenminister bleiben. Und dafür zieht er alle möglichen – und auch unmöglichen – Register. Er ist sozusagen omnipräsent.

Wechselvolle Karriere Niederlage in 2003: Der 58-jährige Sigmar Gabriel hat eine wechselvolle Karriere hinter sich. Er stieg in der niedersächsischen Kommunal- und Landespolitik rasch auf. 1999 wurde er Ministerpräsident, verlor 2003 jedoch die Landtagswahl gegen Christian Wulff (CDU).

Popmusikbeauftragter und Co.: Er war Popmusik-Beauftragter der SPD. Nach der Wahlniederlage 2009 wählte ihn der Parteitag zum Vorsitzenden. 2013 wurde er Vizekanzler und Wirtschaftsminister. Vor einem Jahr gab Gabriel den SPD-Vorsitz an Martin Schulz ab.

Anfang Januar empfing Gabriel seinen türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu im Wintergarten seines Wohnhauses im Harzstädtchen Goslar. Bei Tee und Gebäck wurden die Weichen für eine Normalisierung der schwer angeschlagenen Beziehungen zwischen Berlin und Ankara gestellt. Über interne diplomatische Kanäle erreichte der Außenamtsschef schließlich auch die Freilassung des Welt-Journalisten Deniz Yücel. Bereits vorher waren schon der Berliner Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner und die Übersetzerin Mesale Tolu aus türkischer Haft freigekommen. Zur Begrüßung von Yücel auf dem Flughafen Berlin-Tegel flog Gabriel kurzentschlossen von München in die Hauptstadt und ließ dafür Termine während der Sicherheitskonferenz platzen.

Der Ex-SPD-Chef kämpft dabei zwar zäh um seinen Ministerposten, doch zugleich hängt er seine Ambitionen auf eine Fortführung des Amtes nicht an die große Glocke, sondern betreibt die Werbung in eigener Sache eher in subtiler Weise. Er werde nicht um sein Amt kämpfen, erklärt er in einem Interview mit seiner Heimatzeitung, den Braunschweiger Nachrichten.

Umfragen sprechen für ihn

Nach einem Frühstück mit seinem russischen Amtskollegen Sergej Lawrow, der das Amt seit immerhin schon 14 Jahren innehat, flachste Gabriel, er wisse nicht, ob er es nur auf 14 Monate im Außenamt bringen werde. Gestärkt wird er durch eine aktuelle Meinungsumfrage von Infratest dimap im Auftrag der ARD. Danach befürworten 72 Prozent der Deutschen, dass Gabriel deutscher Außenminister bleiben solle. Nur 17 Prozent wünschen sich einen anderen Chefdiplomaten.

Ob solche Zustimmungsraten die SPD-Spitze, vor allem die designierte Parteichefin Andrea Nahles beeindrucken werden, ist allerdings fraglich. Als einstige Generalsekretärin der SPD hatte sie unter dem damaligen, zu Sprunghaftigkeit neigenden Parteichef zu leiden. Vor allem jedoch brachte Gabriel mit seiner öffentlichen „Abrechnung“ viele Genossen gegen sich auf. Die öffentliche Wertschätzung seiner Arbeit sei „der neuen SPD-Führung herzlich egal“. Der Umgang miteinander sei „respektlos“ und ein gegebenes Wort zähle nur wenig. Damit spielte Gabriel auf eine Abmachung mit Ex-Parteichef Schulz an, in der ihm das Außenamt zugesichert worden sei. Gabriel hatte Schulz Ende Januar 2017 überhaupt erst zum Spitzenkandidaten und Parteichef vorgeschlagen. Der beliebte amtierende Außenminister könnte derzeit seinen letzten großen politischen Kampf führen. Er hält sich offenbar für unersetzlich. Und wird darin bestärkt, dass die SPD keinen anderen versierten Außenpolitiker von Format aufbieten kann.

