Zusage Gäubodenfest: Söder erfüllt Wünsche Wer das Straubinger Gäubodenfest eröffnet, muss traditionsgemäß ein paar Geschenke mit in die Stadt bringen.

Von Melanie Bäumel-Schachtner

Mail an die Redaktion Ministerpräsident Markus Söder und Ehefrau Karin stoßen mit Straubings OB Markus Pannermayr mit Ehefrau Carola an. Foto: Bäumel-Schachtner

Straubing. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) weiß das, hat er doch bereits 2015 den Startschuss zum Fest gegeben. Auch heuer war er in der Pflicht, denn Straubings OB Markus Pannermayr (CSU) hat am Samstagvormittag im Festzelt Reisinger dem Ministerpräsidenten einen verbalen Wunschzettel überreicht.

Dieser widersetzte sich nicht lange, erfüllte alle Wünsche und sprach die magische Formel: „Das Gäubodenfest 2018 ist eröffnet.“ Der Ministerpräsident präsentierte einen Kabinettsbeschluss, nach dem das nach dem Abzug der Karmelitenpatres bis auf drei Brüder fast leerstehende Karmelitenkloster samt Kirche vom Freistaat erworben werden soll, um es als Hochschulgebäude der Universitätsstadt zu nutzen. Die Kirche solle weiter dem geistlichen Leben offenstehen. Damit manövrierte Söder das Projekt aus der bürokratischen Sackgasse, in der es zuvor gesteckt hatte.

Zudem sagte er eine Erweiterung des Biocubators, dem Gründerzentrum für Unternehmer aus dem Bereich der nachwachsenden Rohstoffe, zu. So sollen Arbeitsplätze in der Region gehalten werden. Und er erfüllte Pannermayrs Wunsch nach Förderung, um den Stadtbusverkehr klimafreundlich zu gestalten: „Wenn wir den ÖPNV umstellen, dann machen wir die erste Ergas-Tankstelle in Straubing.“

Für seine Zusagen, aber auch für die restliche Rede erhielt der Ministerpräsident kräftigen Applaus – besonders für sein Bekenntnis zur Landwirtschaft und zum Mittelstand. Beide dürften nicht mit überbordender Bürokratie belastet werden: „Wir wissen zum Teil nicht, wer in unserem Land ist, aber wann welche Kuh auf die Koppel geht, das wissen wir.“ Man müsse den Landwirten und dem Mittelstand wieder mehr Vertrauen schenken und Leistungen belohnen: „Die Kleinen werden auf Herz und Nieren geprüft, und die Großen verschieben unbehelligt die Steuergelder.“ Damit traf er trotz derzeit schlechter Umfrageergebnisse den Nerv der Zuhörer.