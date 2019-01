Aussenansicht Gebt endlich die Tonnen frei! In Tschechien ist das „Containern“ erlaubt. Ein Riegel an der Tonne ist bei deutschen Supermärkten allerdings die Regel.

Von Tanja Dräger de Teran, Lebensmittelexpertin

Merken

Mail an die Redaktion Tanja Dräger de Teran ist Expertin für Lebensmittelverschwendung und nachhaltige Ernährung beim WWF Deutschland. Foto: Andreas Eistert

Berlin.Am Mittwoch müssen sich zwei Studentinnen in Fürstenfeldbruck vor Gericht dafür verantworten, aus dem Abfallcontainer eines Olchinger Supermarktes Lebensmittel genommen zu haben. Hätten die beiden Studentinnen das essbare Gut in der Tonne belassen, wäre es die üblichen Entsorgungswege gegangen: zur Energieerzeugung verbrannt, in Biogasanlagen vergärt oder in Kompost umgewandelt.

In Tschechien ist das sogenannte „Containern“ erlaubt. Jüngst forderten die Grünen im Bayerischen Landtag, „Containern“ zur Ordnungswidrigkeit herabzustufen. In Tschechien kann übrigens Jedermann und -frau schauen, was in der Tonne steckt. Dort ist es seit Kurzem verboten, Mülltonnen wie in Olching abzuschließen. Der Riegel an der Tonne ist bei vielen deutschen Supermärkten allerdings inzwischen die Regel. Er verhindert die Suche nach Lebensmitteln im Müll. Aber sollte nicht lieber dem Überfluss selbst und dessen Entsorgung in den Müll ein Riegel vorgeschoben werden?

Allein für Backwaren ergeben sich bundesweit schätzungsweise Verluste von etwa 1,7 Millionen Tonnen pro Jahr. Die Ernte von rund 398 000 Hektar Ackerland wird verschwendet. Das entspricht einem Acker, der größer ist als Mallorca.

Von den jährlich rund 18 Millionen Tonnen verlorenen Lebensmitteln landen längst nicht alle in Deutschlands Supermarktcontainern. Was ist mit der Gastronomie, den Großküchen und der Lebensmittelindustrie? Was ist mit jenen Erzeugnissen von Baum, Strauch oder Acker, die tonnenfach aussortiert werden, weil sie „Qualitätsnormen“ nicht entsprechen? Wer gebietet dem XXL-Packungswahn und „Kauf drei zum Preis von Eins“-Aktionen Einhalt? So vielfältig wie die Bereiche sind, in denen wir Lebensmittel verschwenden, müssen auch die Strategien und Maßnahmen dagegen sein.

Zum Beispiel sind in Großbritannien, in den Niederlanden oder in Norwegen jüngst branchenübergreifende Initiativen auf den Weg gebracht worden mit konkreten Einsparzielen. Von der Bundesregierung kam jüngst ein Eckpunkte-Papier für eine nationale Strategie gegen Lebensmittelverschwendung. Wir sind jetzt wenigstens auf dem Weg, längst aber noch nicht am Ziel. Und so lange gilt: Gebt die Mülltonnen frei!

Weitere Artikel aus dem Ressort Politik lesen Sie hier!