Ostern Geduld und Ausdauer sind gefragt Geduldig hineinzuhören in die Geschichten der Passion, kann zur Ausdauer und zu Verstand führen. Das brauchen wir.

Hans-Martin Weiss

Hans-Martin Weiss ist evangelischer Regionalbischof in Regensburg.

Regensburg.In den letzten Jahren ist es in unserer Gesellschaft immer wieder zu Kontroversen gekommen, wie man in unserer Kultur angemessen mit dem Karfreitag umgeht. Der Karfreitag – so wie ihn die christliche Kirche feiert – steht für ein Lebensgefühl, das jüngeren Menschen – und nicht nur ihnen – fremd zu sein scheint. Der Karfreitag gibt einem eine Vorstellung davon, wie man sich in Krankheit und Tod verlassen und allein fühlen kann, wie einem Schmerzen zur unerträglichen Qual werden können. Solche Lebenserfahrungen sind in der Biografie junger Menschen nicht ausgeschlossen, gehören aber eher zur Lebenswirklichkeit älterer Menschen. Die Passionsgeschichte der Bibel erzählt davon, wie Jesus von Schmerzen und Wunden gepeinigt wird, wie er seine Not erträgt und überwindet. Diese Geschichten gipfeln in den Worten, die Jesus selbst sagt, bevor er seinen Kopf zur Seite legt und stirbt. In diesem Augenblick wird ihm der Auftrag und das Ziel seines irdischen Lebens noch einmal ganz klar und bewusst, und er spricht: „Es ist vollbracht!“ Wie in einem Blitzlicht denkt er über seine Mission nach und erkennt, was er in seinem Leben tun sollte und wollte – nun hat es seine Vollendung gefunden. Das ist für Jesus eine ganz tief rührende Aussage. Und einigen Menschen ist es auch heute keine fremde Hoffnung, dass ihr Leben – wenn es einmal zu Ende geht – seine Vollendung findet. Ich kenne viele Menschen, die etwas Bleibendes, etwas Gutes hinterlassen wollen. Sie leben von der Hoffnung und der Vorstellung, dass sie, wenn sie einmal sterben, etwas zurücklassen, was ihren Mitmenschen und Nachkommen Hilfe und Kraft bedeuten kann.

An solche Hoffnungen kann man in der Karwoche schon ein bisschen Zeit hängen. Geduldig hineinzuhören in die Geschichten der Passion, kann zu Geduld, zur Ausdauer und zu Verstand führen. Das brauchen wir in Zeiten von kurzlebigem Wandel. Niemand kann uns sagen, dass wir nur dann gut in die Zukunft gehen, wenn wir möglichst viel Herausforderungen im Bereich digitaler Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaftsgestaltung in möglichst kurzer Zeit bewältigen. Die Welt bringen wir aber nicht nur mit kreativen und hochintensiven Teambesprechungen voran. Es lohnt sich, die Stille und ruhig ernste Stimmung von Karfreitag nachzuempfinden und daraus etwas für die Zeiten zu beziehen, die wir bewältigen müssen.