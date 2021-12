Berlin.Geschichte wiederholt sich nicht. Oder vielleicht doch, unter anderen Vorzeichen? Der Skandal um die Bayern LB erschütterte vor über zehn Jahren den Freistaat. Rund zehn Milliarden Euro an Landesgeldern mussten seinerzeit aufgebracht werden, um die riesigen Verluste aus windigen Geschäften mit der österreichischen Hypo Alpe Adria Bank aufzufangen. Dabei kam der bayerische Steuerzahler noch mit einem blauen Auge davon. Weil die Geschäfte gut liefen, konnten die Staatshilfen bereits nach sieben Jahren zurückgezahlt werden.

In der Pandemie hat der weiß-blaue Freistaat bislang neue Kredite in einer ähnlichen Größenordnung aufgenommen – 7,2 Milliarden im ersten und heuer im zweiten Corona-Jahr noch einmal rund 2,9 Milliarden Euro. Das ist eine Menge Holz. Und weil die Pandemie – die hochansteckende Omikron-Mutation steht uns offenbar erst so richtig bevor – noch lange nicht vorüber ist, plant die Staatsregierung im nächsten Haushalt weitere Kredite von fast sechs Milliarden Euro. In normalen Zeiten würde eine Landesregierung, die eine solch große Schuldenlast produziert, zum Teufel gejagt. Sie würde solches Haushalten politisch nicht überleben.

„Der Staat greift zu Recht ein.“



Allerdings, die Verhältnisse sie sind nicht so. Wir sind weit von auch nur halbwegs normalen Zeiten entfernt. Die Pandemie hat uns fest im Klammergriff, auch die Landeskasse. Galt in Vor-Corona-Zeiten ein ausgeglichener Haushalt, die berühmte schwarze Null, oder vielleicht sogar ein satter Überschuss, den der Freistaat vor der Pandemie vorweisen konnte, als Ausweis solider Haushaltspolitik, so sind seit dem Beginn der Corona-Plage die Maßstäbe verrutscht. Wer heute schnell und – es ist zu wünschen – unbürokratisch notleidenden Unternehmen, Selbstständigen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen staatliche Finanzhilfen zukommen lässt, handelt klug, umsichtig und vorausschauend. Anders gesagt: Der Staat greift zu Recht ein, damit nicht Tausende Betriebe im Corona-Strudel untergehen müssen.

Zu extremer Schuldenmacherei gezwungen

Das gilt auf Länderebene ebenso wie für den Bund. Doch verglichen mit der bayerischen Neuverschuldung, die in absoluten Zahlen die höchste unter den 16 Bundesländern ist, muten die Zahlen aus dem Freistaat noch relativ gering an. Der Bund bringt es bislang auf fast das Vierzigfache an Neuverschuldung im Zusammenhang mit der Pandemie – nahezu 400 Milliarden Euro, mehr als ein „normaler“ Bundeshaushalt in den Jahren zuvor. Da türmt sich eine hochgefährliche Schuldenwelle auf. Genauer, der Staat wird von der Pandemie zu solch extremer Schuldenmacherei förmlich gezwungen. Würde er es nicht tun, nicht gewissermaßen mit der „Bazooka“ gegen die Corona-Folgen und -Verwerfungen vorgehen, wären die gesamtwirtschaftlichen Schäden sicher noch viel dramatischer, ganzen Branchen drohte das Aus.

Aber selbstverständlich können nicht völlig unbegrenzt neue Kredite aufgenommen werden, weder in Berlin noch in München. Die tickende fiskalische Zeitbombe muss entschärft werden. Die künftige Handlungsfähigkeit des Staates, man denke nur an die gewaltigen Aufgaben im Zuge von Digitalisierung, Klimaschutz und Energiewende, muss gewährleistet bleiben. Zudem gilt es, die Sicherheit und Stabilität des Euro im Auge zu behalten.

Für die Berliner Ampel-Regierung stellt sich damit eine besonders knifflige Herausforderung. Je höher sich die Corona-Schulden auftürmen, um so fraglicher wird es, die Schuldenbremse bereits ab 2023 wieder einzuhalten, wie man dies – auf Druck der FDP – in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Nur wenn in den nächsten Jahren die Steuereinnahmen wieder kräftig zum Sprudeln gebracht werden können, eröffnet sich ein Abstiegspfad vom gigantischen Schuldenberg herunter. Wie einst bei der BayernLB.