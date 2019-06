Gefahr auf dem digitalen Schulhof

Regensburg.GPS-Tracking auf dem Kindergartenausflug, Liveaufnahmen vom Morgenkreis dank Smartwatch. Schon mancher Dreijähriger ist heute digital so vernetzt, dass Eltern rund um die Uhr alle Aktivitäten des Nachwuchses verfolgen können. Kindergärten und Grundschulen setzen sich dagegen immer häufiger zur Wehr und verbieten Smartwatches in ihren Häusern.

Doch spätestens in der weiterführende Schule wird die digitale Kommunikation zum festen Bestandteil des Kinderlebens: Fast 90 Prozent aller Zwölfjährigen haben ein eigenes Smartphone. Das hat Auswirkungen, auf die Kinder, den Unterricht, aber auch auf Lehrer und Eltern.

Denn der schulische Alltag wird zum All-Tag im Wortsinne. Mit WhatsApp, Snapchat, Instagram und Facebook sind Klassenzimmer und Schulhof immer und überall. Für Heranwachsende Spielwiese und Minenfeld zugleich, eine Kommunikationsform, die erst gelernt werden will: Wie formuliere ich etwas so, dass es nicht missverstanden werden kann? Wem kann ich was schreiben oder schicken, ohne dass es weiterverbreitet wird? Manches schreibt sich leichter, als es sich sagen lässt, manches verletzt mehr, wenn es geschrieben steht, als wenn ein Freund es sagt. Neuigkeiten und Gerüchte, Drohungen und Witze, Ängste und Beschwerden hallen rund um die Uhr durch die Echokammern der sozialen Netzwerke. Und einige werden dort so verstärkt, dass sie als Bewegung in die reale Welt zurückkehren: Greta Thunberg streikt freitags für eine bessere Klimapolitik? Das machen wir jetzt auch. Das Mathe-Abi war zu schwer? Fand ich auch, lass uns protestieren. Was früher Dutzende Telefonate, Hunderte Plakate und Tausende Flyer gebraucht hätte, lässt sich heute nebenbei auf dem Heimweg im Bus organisieren. Im Großen wie im Kleinen, im Guten wie im Schlechten: Nie war es für Schüler einfacher, sich zu vernetzen, zu organisieren und zusammenzuarbeiten.

Den Schulalltag verändert das enorm. Nicht nur, weil die Schüler gerade erst beginnen, die Möglichkeiten zu entdecken, die aus dieser Vernetzung erwachsen. Sondern vor allem, weil die Schule der Ort ist, an dem die virtuellen Gespräche auf die Realität treffen. An dem aus einem Like für Greta Thunberg ein Freitagsstreik wird, an dem der im Netz angefeindete Lehrer lebendig vorne an der Tafel steht und das wegen ihres Insta-Posts gemobbte Mädchen mit roten Augen in der letzten Bank sitzt. Das ist eine gewaltige Chance: Dass digitales Handeln, auch jeder noch so achtlos hingeschmierte Kommentar, immer auch Konsequenzen für irgendjemanden im realen Leben hat, lässt sich nirgendwo besser lernen.

Im Idealfall ist Schule daher auch der Ort, um die Kommunikation in den sozialen Medien zu reflektieren. Ebenso wie Lehrer auf dem Schulhof bei Streit schlichtend eingreifen oder einschreiten, wenn jemand unter der Bank Pornobilder zeigt, müssen sie den Raum schaffen, auch jene Konflikte zu lösen, die vielleicht am Nachmittag im Klassenchat entstanden sind. Anregungen geben, wie ein solcher Gruppenchat ganz ohne Erwachsene moderiert werden kann, aufzeigen, wo die Grenzen in der digitalen Kommunikation liegen, und auch, wo rechtliche Konsequenzen drohen.

Für Eltern bedeutet das digitale Heranwachsen ihrer Kinder den endgültigen Abschied von dem, was GPS-Tracker und Spionage-Smartwatches im Kleinkindalter noch – vermeintlich – versprechen: Kontrolle. Ebenso wie auf dem Spielplatz müssen Kinder sich auch in der digitalen Welt irgendwann alleine bewegen dürfen.

Und wie auf dem Spielplatz gilt auch hier: Statt Abschottung oder Überwachung ist der beste Schutz, Kindern die wichtigsten Regeln zu vermitteln – und sie um die Gefahren wissen zu lassen. Schule alleine kann das nicht leisten.