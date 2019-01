Gefahr aus der Mitte

Hätte sich die die Jury des Unwortes des Jahres für den mehrfach vorgeschlagenen „Vogelschiss“ von Alexander Gauland entschieden, es wäre einfach gewesen, ihn abzutun. Eine weitere Entgleisung vom rechten Rand, unsäglich, aber doch zu erwarten von jenen, deren tägliches Brot die Provokation jenseits aller Moralvorstellungen ist.

Doch so einfach ist es nicht: Die nun gekürte „Anti-Abschiebe-Industrie“ ist die Wortschöpfung eines Politikers, dessen Partei sich in der Mitte der Gesellschaft verortet wissen will. Ganz genau wie der ebenfalls kritisierte „Menschenrechtsfundamentalismus“, den der Grünen-Politiker Boris Palmer in die Debatte über die Seenotrettung einbrachte, die „Ankerzentren“ und der mehrfach eingereichte Södersche „Asyltourismus“.

Das Unwort des Jahres wie auch die Nominierungen zeigen damit einmal mehr, dass krawallige Polemik und Zynismus heute nicht mehr nur an den politischen Rändern zu finden sind. Sondern längst Zweifel an den grundlegenden Werten demokratischen Zusammenlebens, an Grundrechten und Menschenwürde mitten in die Gesellschaft tragen. Und das ist tatsächlich noch gefährlicher als jeder rhetorische Sondermüll vom rechten oder linken Rand.