Aussenansicht Geld in guten Händen Hausbanken sind keine Nostalgie. Sie sind hoch modern und bewähren sich als Stabilitätsanker.

Dr. Jürgen Gros, Wirtschaftswissenschaftler

Berlin.Die Hausbank. Das klingt nach Dorfidyll, mit Kirche, Wirtshaus und schmuck herausgeputzter Bankfiliale. Was dahintersteckt, ist aber so viel mehr als Nostalgie und die Gewissheit, dass dort das eigene Geld in guten Händen ist. Die Corona-Krise fordert die Banken. Dabei zeigt sich: Ohne die Hausbanken würde die Krise noch schlimmer verlaufen. Viel hat man gehört über KfW und LfA – die Förderbanken, die wuchtige Kreditprogramme aufgelegt haben, um die Versprechen der Politik zu erfüllen. Doch abgewickelt wurde und wird das alles über die Banken vor der Haustüre.

Ohne Kredite wäre es unmöglich, die Krise durchzustehen. Die Kredite kamen doch von den Förderbanken, ist dann zu hören. Die Realität ist jedoch vielschichtiger. Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken haben bisher 55 Prozent der Kredite aus eigenen Mitteln finanziert. 30 Prozent gingen in die Bücher der KfW, 15 Prozent in jene der LfA. Klar ist: Der „One Size Fits All“-Ansatz der Förderbanken passt nicht immer. Die Kreditmodelle der Hausbanken sind oft einfacher, schneller und individueller.

Hinzu kommt: Längst nicht jeder Unternehmer will derzeit einen Kredit aufnehmen, der die Firma auf Jahre belastet. Das zeigen die Zahlen: Während die bayerischen Kreditgenossenschaften Anfang April pro Tag 1500 Kreditanfragen zu bearbeiten hatten, waren es gleichzeitig 1900 Anträge auf Stundung laufender Kredite. Viele Kunden brauchen im Moment eher Zahlungsaufschub auf bestehende Darlehen.

Übertreiben es die Banken mit der Kreditprüfung? Eine solche Sichtweise ist nicht sachgerecht. Trotz Erleichterungen müssen die Banken die von ihnen vergebenen Kredite entsprechend aufsichtsrechtlicher Vorgaben oder der Richtlinien von Förderbanken prüfen. Denn weder ist die Kreditprüfung hinfällig, noch ist es den Banken egal, welchen Kredit sie an KfW und LfA „durchreichen“.

Die regionalen Hausbanken sind in der Krise erster Ansprechpartner. Sie tragen die Förderangebote in die Fläche. Das beweist: Hausbanken sind keine Nostalgie. Sie sind hoch modern und bewähren sich als Stabilitätsanker. Die Nähe zum Kunden und die Erreichbarkeit – persönlich, telefonisch oder digital – sind ein riesiger Vorteil. Egal ob Krisenzeiten herrschen oder nicht.

Der Autor ist Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB/Foto: Studio Obermaier)

