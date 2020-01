Aussenansicht Gesellschaft ist bereit für Agrarwende Für eine klimagerechte Landwirtschaft und gutes Essen gab es zuletzt Demonstrationen mit Tausenden Teilnehmern.

Saskia Richartz, Agrar-Expertin

Die Grüne Woche in Berlin ist vorbei. Die Lebensmittel- und Agrar-Multis haben wieder einmal das Trugbild einer vermeintlich makellosen, innovativen und unbegrenzten Nahrungsmittelwirtschaft poliert. Seit Jahrzehnten befeuert die europäische Agrarpolitik eine Überproduktion an Milch- und Fleischprodukten, setzt auf Gen-Futter aus dem Amazonas und auf die Pestizid-Produktion deutscher Konzerne wie Bayer und BASF. Die EU-Kommission beziffert den landwirtschaftlichen Anteil an klimaschädigenden Emissionen in der EU auf mindestens zehn Prozent.

Die intensive Tierhaltung, das schlechte Düngemanagement und auch der fehlender Schutz von Böden und Moorflächen sind hauptverantwortlich für diese Emissionen. Gleichzeitig befeuert die globalisierte Billigproduktion von Nahrungsmitteln das Arten- und Höfesterben – und so verlieren wir die Vielfalt auf den Äckern, die uns im Kampf gegen die Klimakrise und den Hunger helfen könnte. Trotz gefüllter Nahrungsmittelspeicher ist die Zahl der Hungernden in den vergangenen Jahren auf 822 Millionen Menschen gestiegen.

Agrarwende: Die Gesellschaft ist bereit

Etwa 80 Prozent der Hungernden leben auf dem Land. Ursachen des Hungers sind neben bewaffneten Konflikten und der Klimakatastrophe vor allem die ungleiche Verteilung von Nahrung und die Lebensmittelverschwendung im globalen Norden. Zudem frisst die Futtermittelproduktion jährlich rund 33 Prozent der weltweiten Anbaufläche. In der EU landen sogar 60 Prozent des angebauten Getreides in den Trögen. Der unbändige Fleischkonsum sorgt für Hunger auf der Welt.

Die Vielfalt der Höfe erhalten und den deutschen Agrar- und Ernährungssektor innerhalb einer Generation klimaneutral machen - das ist ihre Aufgabe Julia Klöckners als Agrarministerin. Die klima-, umwelt- und tierwohlschädigende Lebensmittelproduktion darf sich nicht mehr rentieren. Gleichzeitig muss sie den Höfen eine wirtschaftliche Perspektive bieten und den Umbau der Ställe finanzieren – beispielsweise durch die Anhebung des ermäßigten Mehrwertsteuersatzes für Fleisch auf den Normalsatz von 19 Prozent.

Für eine klimagerechte Landwirtschaft und gutes Essen gab in den vergangenen Wochen Demonstrationen mit tausenden Teilnehmern. Das zeigt: Die Gesellschaft ist bereit. Jetzt liegt es an der Bundesregierung, endlich die Agrarwende anzupacken.

Autoreninformation:

Die Autorin ist die Sprecherin des „Wir haben es satt!“-Bündnisses.

Die Außenansicht gibt die subjektive Meinung der Autorin wieder und nicht unbedingt die der Redaktion.

Weitere Aussenansichten finden Sie hier.