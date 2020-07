Aussenansicht Gesundheit fehlt die Lobby Wir durften Kunden nicht helfen, selbst als Sonnenstudios bereits wieder geöffnet hatten und die Bundesliga wieder spielte.

Von Natascha Eyber, Pilates-Trainer

Regensburg.Der Lockdown und die Schließung meines Studios für fast drei Monate hat mich und meine Kollegen nicht nur wirtschaftlich hart getroffen. Wenn man diesen Beruf ausübt und ein kleines Studio besitzt und tagtäglich unterrichtet, tut man das in der Regel nicht nur aus wirtschaftlichem Interesse. Die Bestätigung für die Arbeit ist nicht der Profit, der Betrieb eines Studios hat hohe Fixkosten, es ist der Erfolg. Die Freude der Kunden nach einer Session und die Dankbarkeit, dass es ihnen besser geht als vorher. Pilates gibt Menschen die Chance, ein Bewegungsprogramm in einem sicheren, individuellen, konkurrenzfreien Rahmen durchzuführen mit qualifizierten Lehrern, die das, was sie vermitteln, anatomisch und biomechanisch verstehen, immer den Körper als Ganzen betrachtend.

Deshalb habe ich in meinem Pilatesstudio neben dem fitten, sportlichen Klientel, auch Menschen mit chronischen Erkrankungen des Bewegungsapparates, von Rückenschmerzen durch Fehlhaltungen über schwere Skoliosen und Rheumatiker, die Älteren, die beweglich bleiben und ihre Lebensqualität erhalten möchten, bis hin zu Contergan-Geschädigten. Auf Sport im Luxussektor konnte man in der Krise sicher verzichten, aber für diejenigen, die unsere Betreuung dringend brauchten, gab es im Lockdown keine Alternative. Schulter-, Knie- oder Hüftprobleme sind online nicht lösbar, der Gang zur Physiotherapie war nur in Notfällen möglich. Wir durften unseren Kunden nicht helfen, selbst als Sonnenstudios bereits wieder geöffnet hatten und die Bundesliga wieder spielte. Die Kunden sind wieder zurück. Weil sie ihr Pilates vermisst haben, weil die Pilates-Geräte eine Bereicherung in der Bewegungstherapie sind und die direkt auf sie zugeschnittenen Trainingsprogramme ihnen helfen ihre Schmerzen zu lindern. Sie vertrauen auf unsere Kompetenz, um die nun durch Bewegungsmangel entstandenen Schäden wieder zu reparieren.

Die Einhaltung der Hygienemaßnahmen war nie ein Problem, Pilates-studios sind keine Massenbetriebe. Was habe ich aus dem Lockdown gelernt? Ich habe mehr denn je gelernt, welch wichtige Rolle Pilates im Leben vieler unserer Kunden spielt. Aber leider auch, dass ohne entsprechende (Geld-) Lobby Berufe wie unsere in der Regierung weder geschätzt noch wahrgenommen werden.



