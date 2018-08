Palazzo-Festival Gesungene Poesie in Grün-Weiß-Rot Das Trio Salato lässt sein Publikum vor Begeisterung verstummen.

von Peter Geiger

Mail an die Redaktion Das Trio Salato ist wandlungsfähig – und wird in seinen besten Momenten auch mal zum Quintett. Foto: Geiger

Regensburg.Und irgendwann an diesem End-Juli-Abend, wird es doch noch finster. Und der restlos ausverkaufte Arkadenhof kann an diesem Palazzo-Festival-Premierenabend zu strahlen beginnen. Die Scheinwerfer tauchen die Bühne in grün-rotes Licht - und weil das Thon-Dittmer-Palais mit seinen Kapitellen, den Arkaden und Laubengängen elfenbeinweiß grundiert ist, erscheint alles in den Farben der italienischen Trikolore. Das ist nicht nur die perfekte optische Marinade für das Trio Salato. Das ist auch die Basis dafür, dass sich jene Metamorphose entfalten kann, die dafür sorgt, dass sich drei Ostbayern in scheinbar waschechte Italiener verwandeln können. Die sich obendrein immer dann zum Quintett (also wenn man so will: zum Salat mit gesalzener Beilage!) auswachsen, wenn mit Giuseppe Frank und Gianni „Yankee“ Meier zwei Gäste die Bühne betreten. Manchmal ist es gut, als Chronist eines Abends völlig blank zu erscheinen. Weil sich dann im Banne der Illusion der weiße Notizzettel ganz anders vollschreibt.

Niemals hätte sich dieser Effekt eingestellt, hätte man bereits im Vorfeld via Homepage Kenntnis darüber erlangt, dass auch dieser Rainero, der da einen ganzen Abend als fluid italienisch parlierender Conferencier fungiert, den Stiefel lediglich in seinem Herzen trägt. So aber geht man Rainer Hasinger und seinen den Rest (u.a.: Übersetzungsarbeit!) erledigenden Kollegen Robert Hasleder und Andreas Kessel komplett auf den Leim. Und fantasiert sich eine romantische Storia zusammen: dass da einer aus dem Land der blühenden Zitronen gestrandet sei, hier bei uns, nördlich der Alpen. Und sich hingibt, seiner Passion für Cantautori. Also für jene singenden Komponisten und Textdichter, die auf Namen hören wie Fabrizio De André, Lucio Dalla und Francesco De Gregori. Oder Edoardo Bennato, Angelo Branduardi und Paolo Conte. Fließen diese Namen über teutonische Zungen, so hinterlassen sie sogleich eine Ahnung von Früchten, die alle Süße des Südens versprechen.

Das Trio Salato versteht sich mit seiner Armada an Zupfinstrumenten, dem Saxophon, dem Piano, dem Bass, dem Akkordeon und dem mehrstimmigen Gesang meisterhaft auf die Interpretation solcher Balladen. Das sind große Geschichten, die vom Titanic-Eisberg erzählen und vom Wasserfloh. Von versoffenen Amerikanern in der Karibik und der Sehnsucht italienischer Arbeiter, die in Belgien nicht nur ihr Glück schmieden. Ganz am Ende, längst ist es nach Zehn, da schalten sie ihre Verstärker aus. Und fordern das Publikum auf, nur noch andeutungsweise zu applaudieren. Was für ein Moment der Poesie: Ganz leis‘ erklingt „Azzuro“.