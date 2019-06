Kriminalität Getöteter Kasseler Politiker: „Jede Menge Spuren“ Im Fall des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten, Walter Lübke, konnte die Polizei jede Menge Spuren sichern, die sie jetzt noch bewerten muss.

Mail an die Redaktion Walter Lübcke ist im Alter von 65 Jahren unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Foto: Uwe Zucchi/Archiv

Kassel.Im Fall des getöteten Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) haben die Ermittler die intensive Spurensuche am Tatort abgeschlossen.

Die Arbeit wurde am Freitag beendet, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte. „Wir haben jede Menge Spuren, die bewertet werden müssen.“

Lübcke war in der Nacht zum Sonntag gegen 0.30 Uhr auf der Terrasse seines Wohnhauses in Wolfhagen-Istha bei Kassel mit einer Schussverletzung am Kopf entdeckt worden. Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

Der Schuss war den Ermittlungen zufolge aus nächster Nähe abgegeben worden. Motiv und Täter sind bislang unbekannt.