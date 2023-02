Mediengruppe Bayern exklusiv Gewerkschaft der Polizei: Behördenkoordination in Flüchtlingspolitik „katastrophal“ von Thomas Vitzthum

Mail an die Redaktion Die Gewerkschaft der Polizei/Bundespolizei hat die bisherige Koordination der Behörden in der Flüchtlingspolitik scharf kritisiert und lobt in dem Zusammenhang die jüngsten Beschlüsse des Flüchtlingsgipfels. −Symbolbild: Karsten Klama/dpa/dpa

Die Gewerkschaft der Polizei/Bundespolizei hat die bisherige Koordination der Behörden in der Flüchtlingspolitik scharf kritisiert und lobt in dem Zusammenhang die jüngsten Beschlüsse des Flüchtlingsgipfels.

„Die bisherige Koordination der Behörden untereinander, etwa zwischen Ausländer- und Strafverfolgungsbehörden ist katastrophal. Die Polizei scheitert bei der Rückführung häufig genau an diesem Zuständigkeitsgerangel. Das muss sich dringend ändern. Deshalb begrüße ich die Ankündigung, dass nun die Kommunikation zwischen den Ebenen verbessert werden soll, ausdrücklich. Wir erwarten schnelle Verbesserungen“, sagte Andreas Roßkopf, Vorsitzender der GDP mit Zuständigkeit Bundespolizei den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Beim Flüchtlingsgipfel von Bund, Ländern und Kommunen wurde die Etablierung von übergreifenden Strukturen beschlossen.







Roßkopf bezeichnete vor allem den Kampf gegen die Migration über die Schweiz als „aussichtslos“: „An der Schweizer Grenze führt die Bundespolizei einen fast aussichtslosen Kampf gegen die illegale Migration. Zwar können wir auch auf Schweizer Boden Menschen, die bereits einen Zug Richtung Deutschland bestiegen haben, an der Einreise hindern und zurückschicken. Aber in der Regel begegnen uns dieselben Menschen dann wenige Tage später auf deutschem Territorium wieder.“ Roßkopf fordert mehr Anstrengungen in den Außengrenzschutz der EU. „Wir kommen deshalb nicht umhin, den Außengrenzenschutz deutlich zu verstärken. Binnengrenzkontrollen in Europa bringen nicht viel. Auch brauchen wir Rückführungsabkommen mit Herkunftsländern und Aufnahmeabkommen mit Drittstaaten etwa in Nordafrika.“

„Mini-Migrationsgipfel“

Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag kritisierte hingegen die Ankündigung von Gesprächsformaten stark. „Frau Faeser ist mit ihrem Mini-Migrationsgipfel zum zweiten Mal innerhalb von vier Monaten gescheitert, diesmal mit Ansage. Sie richtet Arbeitsgruppen ein nach dem Motto ,Wenn du nicht mehr weiterweißt, bilde einen Arbeitskreis!‘“, sagte Alexander Throm den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Faeser müsse eingestehen, dass sie mit ihren bisherigen Maßnahmen zur Begrenzung irregulärer Migration gescheitert sei. Auch Throm bezog sich auf die Situation an der Schweizer Grenze. „Die Maßnahmen, die sie mit Tschechien und der Schweiz vereinbart hat, zeigen kaum Wirkung. Zu Recht fordern die Kommunen eine deutliche Begrenzung. Doch die Ampel macht genau das Gegenteil und sendet mit ihrem Paradigmenwechsel weiter Signale der Öffnung.“