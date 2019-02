Tarife Gewerkschaften weiten Warnstreiks aus Im Tarifstreit um den öffentlichen Dienst der Länder wird auch an der Uni Regensburg die Arbeit niedergelegt.

Mail an die Redaktion Beschäftigte des Öffentlichen Diensts demonstrieren auf dem Pariser Platz in Berlin. Foto: Gregor Fischer

Berlin.Am Dienstag und Mittwoch finden ganztägige Warnstreiks und zentrale Kundgebungen in Bayern, Baden-Württemberg, Bremen, Nordrhein-Westfalen, dem Saarland, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin statt, wie die Gewerkschaft Verdi mitteilt. Bestreikt werden unter anderem Verwaltungen, Straßenmeistereien, Bibliotheken, Unikliniken, Hochschulen und Studierendenwerke sowie Berufsschulen.

In der Oberpfalz wird etwa an der Universität Regensburg gestreikt. Notdienstvereinbarungen sollen aber sicherstellen, dass Notfälle jederzeit versorgt werden. Es könnte jedoch zu längeren Wartezeiten in den Ambulanzen oder in der Notaufnahme kommen, hieß es vorab. Behandlungen und Operationen, die medizinisch nicht zeitkritisch seien, müssten wegen des Warnstreiks eventuell verschoben werden.

Verdi fordert für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro. Die Länder haben die Forderungen der Gewerkschaft bisher als überzogen zurückgewiesen. Ende des Monats soll es nun eine neue Verhandlungsrunde geben.

