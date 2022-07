Pandemie Giffey positiv auf Corona getestet Für diese Woche muss Franziska Giffey alle öffentlichen Termine absagen. Die Regierende Bürgermeisterin hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Franziska Giffey hat Corona.

Berlin.Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Politikerin müsse daher alle für diese Woche geplanten öffentlichen Termine absagen, teilte die Berliner Senatskanzlei mit.

Giffey werde am Mittwoch in Plötzensee bei der Gedenkveranstaltung anlässlich des 78. Jahrestages des gescheiterten Attentats auf Adolf Hitler und am Samstag bei der Eröffnung des Christopher Street Day (CSD) von Bürgermeister Klaus Lederer (Linke) vertreten.