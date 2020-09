Aussenansicht Gleich zwei Krisen an den Schulen Eine Sache an den Schulen ist leider ganz und gar kein Ausnahme-, sondern Normalzustand: der chronische Mangel an Lehrern.

Simone Fleischmann, Bildungsexpertin

Eines ist ganz klar: Das neue Schuljahr wird für die Schülerinnen und Schüler, für ihre Eltern und für uns Lehrer eine große Herausforderung. Ob mit oder ohne Mundschutz, ob im Präsenz-oder Distanzunterricht: Nichts wird so sein, wie es vorher war. Nur gemeinsam, mit Solidarität, Achtsamkeit und Respekt füreinander können wir diese schwierige Zeit bewältigen, in der wir von einem normalen Schulalltag, wie wir ihn bisher kannten, meilenweit entfernt sind.

Eine Sache an den Schulen ist in den vergangenen Jahrzehnten jedoch leider ganz und gar kein Ausnahme-, sondern Normalzustand: der chronische Mangel an Lehrern, der durch die Pandemie weiter drastisch verschärft wurde. Derzeit prallen also ganz klar zwei Krisen aufeinander –und zu den ohnehin vielfältigen Aufgaben, die Lehrkräfte und Schulleitungen im Alltag zu stemmen haben, sowie den immer weiter wachsenden Erwartungen an das, was Schule auch in Erziehungsfragen leisten soll, kommt nun auch noch die Umsetzung vonHygienemaßnahmen und Distanzunterricht hinzu.



Maßnahmen stopfen nur Löcher

Viele fragen sich völlig zu Recht: Wie soll das gehen? Denn auch wenn die Politik Gegenteiliges suggeriert, indem sie den Einsatz von Teamlehrkräften, mobilen Reserven und pensionierten Lehrkräften propagiert: All diese Maßnahmen stopfen nur die größten Löcher und sind nicht nachhaltig –und das in dem gesellschaftlich so wichtigen Bereich der Bildung, dem Fundament der Zukunft unserer Kinder.

„Ein „Weiter so!“ kann und darf es einfach nicht geben.“



Wenn Schulleitungen teilweise bis kurz vor dem Start in das neue Schuljahr nicht wissen, welche personellen Ressourcen ihnen zur Verfügung stehen, ist das intransparent, unprofessionell und führt zu großer Verunsicherung – auch bei Eltern und Schülern. Und das in einer Zeit, in der es mit Blick auf die Ängste und Irritationen, die die Corona-Pandemie bei vielen Menschen hervorruft, vor allem eines bräuchte: Stabilität und Kontinuität.

Gleichzeitig braucht es gerade jetzt mehr Eigenverantwortung an den Schulen. Wir Lehrkräfte sind gut ausgebildet und agieren professionell. Vor Ort sind wir die Experten und entscheiden mit Augenmaß. Doch dafür brauchen wir mehr Vertrauen und die volle Rückendeckung der Politik. Ein „Weiter so!“ kann und darf es einfach nicht geben.