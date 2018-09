Gesellschaft Gloria hält die Bibel hoch Der Kreuz-Erlass treibt die Basis in Regensburg nach wie vor um. Ein Abend unter Katholiken, CSU-Wählern und Adel

Von Marianne Sperb

Merken

Mail an die Redaktion Gloria von Thurn und Taxis balanciert die Bibel auf ihrem Kopf: Die Fürstin diskutierte in Regensburg im Kreis von CSU-Mitgliedern und Gläubigen über das Kreuz. Foto: altrofoto.de

Regensburg.Gloria von Thurn und Taxis stellt wieder mal alles auf den Kopf. Normalerweise sprechen Christen davon, dass sie auf dem festen Boden des Glaubens stehen. Die Fürstin dreht die Sache um: Sie balanciert eine „Sonntagsbibel“, die ihr Veranstalter Armin Gugau überreicht hat, auf dem Kopf und lässt das schwere Buch ganz leicht aussehen – ein Gag für den Fotografen und zugleich, wenn man so will, ein Bild mit Symbolgehalt: für Menschen, die den Glauben hochhalten und sich unter die Gebote der Bibel stellen – und für eine Debatte, in der oft nicht so klar ist, wo unten und oben ist.

Lesen Sie auch: Wie viel Bayern steckt im Kreuz?

Der Kreuz-Erlass von Ministerpräsident Markus Söder wühlt Bayern auf. Die Argumentationslinien der Debatte durchkreuzen alle Lager. Nicht nur Politiker, auch Kirchenobere und Verfassungsrechtler streiten, wo Traditionsleugnung beginnt und wie weit Neutralitätspflicht reicht. Die Bürgerschaft ist gespalten. In Deutschland sind 64 Prozent der Befragten gegen den Erlass, in Bayern 56 Prozent der Wahlberechtigten dafür.

Drei Monate, nachdem die Kreuz-Pflicht gültig geworden ist, hat sich die öffentliche Erregung abgekühlt. Die Basis treibt das Thema nach wie vor um. Wie konservative Kreise in dieser Frage fühlen, war am Mittwochabend im Prüfeninger Schlossgarten zu erleben.

„Es wäre nichts schlimmer, als im Meer der Gleichgültigkeit zu versinken.“ Wilhelm Inkamp



Rund 100 Menschen folgen der Einladung des Regensburger CSU-Stadtrats Armin Gugau, Vorsitzender des neuen Arbeitskreises Kultur und Hochschule. Gloria von Thurn und Taxis bringt Schlossbewohner Prälat Wilhelm Inkamp mit, der CSU-Landtagsabgeordnete Franz Rieger komplettiert die Runde im Weissen Saal. Das Publikum ist homogen: Katholiken und CSU-Wähler sitzen hier, aber keine Gegner des Erlasses wie Kardinal Reinhard Marx, der fürchtet, die Politik enteigne das Kreuz; er steht als grauer Elefant im Raum.

„Es wäre nichts schlimmer, als im Meer der Gleichgültigkeit zu versinken“: Gugau gibt mit einem Zitat aus Inkamps Buch „Sei kein Spießer – sei katholisch“ den Ton des Abends vor. Eine lauwarme Haltung kann man dem Prälaten nicht vorwerfen. „Perfide und bösartig“ nennt er das „Theater“ um die Kreuz-Pflicht. Er erinnert an den Kreuz-Erlass von 1845: „Das Kreuz hat immer schon provoziert.“ Ein Zuhörer ruft die Zeit von 1933 bis 1945 wach, als Schulkreuze verboten waren, eine Frau verweist auf das Kruzifix-Urteil von 1995: „Damals regten sich alle auf, dass das Kreuz abgehängt wird – heute darüber, dass es aufgehängt werden soll.“

„Im Schloss hängt in beinahe jedem der bewohnten Räume ein Kreuz. Für mich ist es ein zentrales Symbol für unseren Glauben und unsere Kultur.“ Gloria von Thurn und Taxis



In Schloss St. Emmeram hängt in beinahe jedem der bewohnten Räume ein Kreuz, erzählt die Fürstin: „Für mich ist es ein zentrales Symbol für unseren Glauben und unsere Kultur.“ Und dass das drastisch zur Schau gestellte Leid aneckt? „Das ist ja das Schöne“, sagt die Adlige, „dass das Christentum auch eine Religion für Verlierer ist und das Unglück nicht ausschließt – gerade in einer Gesellschaft, in der jeder schön, reich und erfolgreich sein will.“

Markus Söder missbraucht das Symbol mit Blick auf die Landtagswahl, sagen Kritiker. Rieger kontert: „Das Kreuz ist nicht erst seit 2018, sondern seit Gründung der CSU vor 73 Jahren unser politischer Kompass, Ausdruck unserer christlichen Identität, Basis unserer demokratischen Grundordnung.“ Freiheit, Gemeinschaft, Weltoffenheit: All diese Werte sieht der MdL im Kreuz verkörpert. Die Toleranz gegenüber Andersgläubigen, die man von Christen fordere, müsse auch umgekehrt gelten. „Es darf nicht sein, dass wir uns ducken und das Kreuz verstecken müssen“, sagt er. Er bekommt viel Beifall.

Die Kreuz-Debatte im Saal greift auf andere Felder über. „Ich muss was Unangenehmes sagen“, meldet sich Gloria von Thurn und Taxis zu Wort. „Die hohen Abtreibungszahlen in unserer reichen Gesellschaft sind ein extremer Schandfleck, der auf uns lastet.“ Inkamp spitzt zu: „Erst treibt man ab, dann kommt die Euthanasie.“ Das Gespräch schwenkt über zum Vorstoß von Gesundheitsminister Jens Spahn, der für Organspenden die Widerspruchsregelung einführen will. Für den Prälaten wäre das eine klare Beschneidung des Selbstbestimmungsrechts und der Beleg für eine heuchlerische Haltung: „Bei der Abtreibung sagt man: Mein Bauch gehört mir. Bei der Organspende sagt man: Mein Körper gehört der Medizin.“

„Politiker sollten mehr auf uns hören, auf uns kleine Leute.“ Gloria von Thurn und Taxis



Rieger wundert sich, dass der Körper künftig weniger strikt geschützt sein könnte als Sacheigentum. An diesem Punkt zeigt sich, dass die konservative Zuhörerschaft gar nicht so homogen denkt. Aus dem Publikum kommt Widerspruch. „Endlich packt Spahn das an! Wenn Ihr Kind eine Niere brauchen würde, wären Sie sehr dankbar“, sagt Rita Blümel, Bezirksbäuerin, Krankenschwester und Mutter von fünf Kindern. Gloria zeigt Verständnis – ihr Mann wurde herztransplantiert, die Widerspruchsregelung war aber damals noch kein Thema. Sie bekräftigt: „Man darf Menschen nicht verzwecken.“

Armin Gugau fragt gegen Ende der Veranstaltung noch nach Wünschen an die Politik. Aufrichtigkeit möchten alle. „Politiker sollten mehr auf uns hören, auf uns kleine Leute“, meint die Fürstin. Sie sagt wirklich „uns kleine Leute“ und: Viele Mandatsträger nähmen Sorgen der Basis nicht mehr wahr. Beifall rauscht auf. Rieger wünscht sich mehr Konsequenz: „Sagen, was man denkt. Und tun, was man sagt.“

Zum Abschied bekommen die Gesprächsgäste von Armin Gugau zum Dank noch ein Buch: eine Bibel. Die Fürstin, die eine der größten Privatbibliotheken weltweit verwaltet, freut sich sichtlich und legt sich das Schwergewicht postwendend auf den Kopf.

Hier geht es zum Ressort Bayern.

Entscheidungen zum Kreuz 1995: Das Bundesverfassungsgericht kippte einen Paragraphen der bayerischen Schulordnung mit Verweis auf die Neutralitätspflicht. Zuvor war in jedem Klassenzimmer bayerischer Volksschulen ein Kruzifix vorgeschrieben. Das Urteil blieb weitgehend ohne praktische Folgen.

2011: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte revidierte ein Urteil von 2009. Er befand: Kruzifixe in Schulen verletzen keine Grundrechte und verstoßen nicht gegen die Religionsfreiheit. Es lasse sich nicht beweisen, dass ein Kreuz an der Wand Einfluss auf Schüler habe.

2018: Seit Juni hat in allen Dienstgebäuden des Freistaats ein Kreuz zu hängen. Der Erlass ist geschmeidig ausgestaltet. Er ist weniger als ein Zwang, aber mehr als eine Empfehlung und gilt nicht für Theater, Hochschulen und Museen. Die Umsetzung wird nicht kontrolliert.