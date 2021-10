Schiffbau „Gorch Fock“ fährt problemlos über die Nordsee Nach fast sechs Jahren hat die Marine wieder das Ruder der „Gorch Fock“ übernommen. Die erste Fahrt ohne Hilfe läuft ohne Probleme.

Merken

Mail an die Redaktion Spaziergänger beobachten die „Gorch Fock“ im Marinehafen. Foto: Sina Schuldt/dpa

Wilhelmshaven.Das Segelschulschiff „Gorch Fock“ ist am Freitag auf seiner ersten Fahrt nach fast sechs Jahren Sanierung problemlos über die Nordsee gefahren. Das sagte ein Sprecher der Marine in Kiel.

Internet-Ortungsdiensten zufolge war das Schiff am frühen Nachmittag vor der dänischen Küste nordwestlich von Esbjerg unterwegs. Nach der langen und 135 Millionen Euro teuren Sanierung hatte die Marine den Segler am Donnerstag in Wilhelmshaven wieder übernommen. Für Montag (4.10.) ist die Ankunft im Heimathafen der „Gorch Fock“, in Kiel, geplant. Dazu wird auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) erwartet.

© dpa-infocom, dpa:211001-99-443467/3