Aussenansicht Gott sei Dank gibt es den Sonntag Sonntag ist kein Luxus. Wie wichtig der Wechsel von Alltag und Sonntag ist, vermissen wir jetzt schmerzlich im Lockdown.

Klaus Stiegler, Regionalbischof im Kirchenkreis Regensburg

Regensburg.Alle Richter, Stadtbewohner und Gewerbetreibenden sollen am verehrungswürdigen Tag der Sonne ruhen. Mit diesen Worten erklärte der römische Kaiser Konstantin den Sonntag am 3. März 321 zum allgemeinen Tag der Arbeitsruhe.

Die Sonntagsruhe ist in unserem Grundgesetz verankert. Der Sonntag ist für die meisten Menschen hierzulande arbeitsfrei. Die Geschäfte haben geschlossen. Der Sonntag gehört der Familie, dem Glauben, der Kultur, dem Sport, der Geselligkeit und der Erholung. Der Sonntag als herausragendes Kulturgut und wichtige Säule des Gemeinwohls prägt unser gesellschaftliches Leben seit der Spätantike bis ins 21. Jahrhundert. Laut Grundgesetz dient dieser Ruhetag der seelischen Erhebung, nicht zuletzt auch mit Gottesdiensten in der Kirche, im Radio, Fernsehen oder auch online gestreamt.

Viele arbeiten ohne Erholung

Wie wichtig der Wechsel von Alltag und Sonntag ist, vermissen wir jetzt schmerzlich im Lockdown. Vieles Alltägliche ist nicht möglich. Für die einen gibt es zurzeit nichts zu tun. Andere, beispielsweise in Krankenhäusern, in der Pflege, in Kitas und Schulen, arbeiten seit Monaten am Limit und haben viel zu wenig Zeit zum Erholen.

Zwei biblische Perspektiven auf den Sonntag sind für unseren Glauben grundlegend. Die eine reicht zurück auf die jüdische Sabbattradition, in der Jesus lebte: Am Sabbat ruhen alle und atmen befreit auf von den Mühen des Alltags. Dazu kommt eine österliche Perspektive: Der Sonntag als erster Tag der Woche erinnert an die Auferstehung Jesu Christi. Der arbeitsfreie Sonntag ist ein kostbares immaterielles Kulturerbe. Er eröffnet Freiräume für eine humane Gesellschaft. Der Wechsel von Arbeit und Ruhe gehört wesentlich zum Dasein des Menschen.

Der Sonntag unterbricht . Und schenkt uns Zeit, für das, was sich ökonomisch nicht rechnet, aber das Leben human macht. Auch in Zeiten von Digitalisierung, Globalisierung, „Rund-um-die-Uhr-Denken“, Hotlines und Callcentern mit 7/24 ist der Sonntag kein Luxus, sondern unverzichtbares Gestaltungselement freier Gesellschaften. Der Sonntag ist übrigens nicht die Belohnung am Ende einer anstrengenden Arbeitswoche. Mit dem Sonntag beginnt die neue Woche. Das lässt anders auf die neue Woche und überhaupt auf das Leben blicken. So herum lässt sich gut und getrost leben. Es gibt den Sonntag – Gott sei Dank!