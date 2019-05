Klima Greta: In allen Lebensbereichen umdenken Die Klimaaktivistin Greta Thunberg hat dazu aufgerufen, im Kampf gegen die Klimakatastrophe in allen Bereichen umzudenken.

Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg während der Eröffnung des dritten Klimagipfels der von Arnold Schwarzenegger gegründeten NGO „R20".

Wien.

„Einzelne, voneinander isolierte Lösungen sind nicht mehr genug - und das wissen Sie alle“, sagte Thunberg am Dienstag bei einer Klimakonferenz in Wien. Die Klimakrise sei in erster Linie ein Notfall, bei dem es nicht primär darum gehe, neue Jobs und Wirtschaftswachstum zu generieren. „Das ist die größte Krise, der die Menschheit jemals begegnet ist.“

Thunberg kritisierte Politiker, deren eigenes Handeln nicht im Einklang mit ihren Vorträgen stehe. Diese sagten zum einen, man müsse etwas gegen den Klimawandel tun, und trotzdem bauten sie gleichzeitig neue Flughäfen und setzten auf Kohle als Energieträger.

Thunberg sprach in Wien anlässlich des dritten Klimagipfels der von dem Schauspieler Arnold Schwarzenegger gegründeten NGO „R20 - Regions of Climate Action“. Zu Gast waren auch UN-Generalsekretär António Guterres und Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Lob von Arnie

Schwarzenegger lobte die 16-Jährige in seiner Rede für ihren Einsatz und bezeichnete sie als Träumerin „im wahrsten Sinne des Wortes“. Diesen Träumern müssten nun die richtigen Macher an die Seite gestellt werden, um endlich Fortschritte im Kampf gegen die drohende Klimakrise machen zu können.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres rief die Weltgemeinschaft dazu auf, ihr Engagement gegen die drohende Klimakatastrophe zu verstärken. „Wir machen zu wenig von dem Vereinbarten, von dem wir schon jetzt wissen, dass es überhaupt nicht ausreichen wird“, sagte Guterres am Dienstag bei einer Klimakonferenz in Wien.

Guterres spielte auf das Abkommen an, dass nach der Klimaschutzkonferenz in Paris 2015 abgeschlossen wurde. Die Erderwärmung soll demnach auf deutlich unter zwei Grad Celsius begrenzt werden. Bis heute setzten viele Länder aber nicht einmal das um, was sie in Paris versprochen hätten, sagte Guterres.

Grün statt grau

„Wir brauchen schnell eine grüne Wirtschaft, keine graue Wirtschaft - um eine grüne Gesellschaft zu haben, keine graue Gesellschaft.“ Als konkrete Maßnahmen nannte er unter anderem die Besteuerung von Umweltverschmutzungen und eine Ende von Subvention für fossile Brennstoffe. „Ich weiß, dass wir das schaffen können - vorausgesetzt wir haben den politischen Willen dazu.“

