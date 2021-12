Klima Greta Thunberg: „Weiter Druck machen“ Hier sagt die Klimaaktivistin, was 2022 auf der Agenda steht und was sie von der neuen Regierung in Deutschland hält.

Mail an die Redaktion Klimaaktivistin Greta Thunberg Foto: Steffen Trumpf/dpa

Stockholm.Deutschland hat eine neue Regierung mit Beteiligung der Grünen. Für Klimaaktivistin Greta Thunberg ist das aber keine Garantie für mehr Klimaschutz.

Greta, nach der Weltklimakonferenz COP26 in Glasgow hast du kritisiert, dass dort nur jede Menge „Blablabla“ produziert worden sei. Zugleich hast du klargemacht, dass die Klimabewegung niemals zu kämpfen aufhören werde. Was liegt 2022 an?



Das wissen wir noch nicht. Das ist eine der Stärken der Klimabewegung: Wir sind sehr spontan. Wir passen uns an alles an, was auch immer passiert. Bei den Corona-Fallzahlen sehen wir gerade einen Anstieg, daher wissen wir noch nicht, ob wir uns in großer Zahl versammeln werden können. Aber es werden einige Dinge passieren, zum Beispiel während der UN-Konferenz Stockholm+50 im Juni. Und dann findet eine Wahl in Schweden statt. Ich denke deshalb, dass wir uns bei Fridays for Future Schweden vielleicht etwas stärker auf das Nationale fokussieren werden.

Was muss aus Klimasicht am dringendsten getan werden?



Alles, was wir können! Druck ausüben von jedem möglichen Winkel. Wie ich schon häufiger gesagt habe, müssen wir das Bewusstsein dafür erhöhen, dass wir uns in einer Notlage befinden, und wir müssen die Krise wie eine Krise behandeln. Wir können jetzt sehen, dass es nach der COP sehr ruhig geworden ist. Es fühlt sich an, als ob jeder, der über das Klima berichtet, erschöpft ist und eine Pause eingelegt hat. Im Moment wollen die Leute nichts über das Klima hören, vielleicht tun sie es, aber die Medien schreiben nicht über das Klima. Ich hoffe, dass wir bald wieder darüber sprechen werden.

In Deutschland haben wir gerade eine neue Regierung bekommen. Setzt du Hoffnungen in die neue Ampelkoalition in Berlin?



Nun ja, wir haben auch eine neue Regierung in Schweden bekommen. Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass gehandelt wird. Natürlich kann das ein Neuanfang sein. Aber so wie es jetzt aussieht, mit dem Leugnen der Krise, in der wir uns alle befinden, ist es nicht sehr wahrscheinlich. Aber das heißt nicht, dass es nicht passieren wird. Wir sind immer noch hoffnungsvoll und werden weiter Druck machen, egal was passiert, wer auch immer in der Regierung ist.

Als Deutschland seinen Kohleausstieg für das Jahr 2038 verkündet hatte, hast du das damals als „absurd“ bezeichnet. Die neue Bundesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag niedergeschrieben, dieser Ausstieg solle vorgezogen werden, „idealerweise auf 2030“.Ist dieser Punkt ein Erfolg der Klimabewegung?



Natürlich ist das ein großer Schritt in die richtige Richtung, dass Aktivisten darauf gedrängt und dafür mobilisiert haben, dass das vorangetrieben wird. Aber wir können nicht nur über Daten sprechen, an diesem Datum werden wir aus fossilen Brennstoffen aussteigen, an jenem Datum aus der Kohle und so weiter. Wir müssen in CO2 sprechen, wir müssen in CO2-Budgets sprechen. Wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann haben wir unser CO2-Budget schon vor den angekündigten Zeitpunkten aufgebraucht. Es geht darum, ganzheitlich zu denken.