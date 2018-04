Kabinett GroKo steht: Jetzt wird regiert Merkel und Scholz zeigen sich nach der Klausur zufrieden. Nun will die Große Koalition die Probleme anpacken.

Gute Laune bei der Klausur auf Schloss Meseberg: Olaf Scholz und Angela Merkel Foto: Ralf Hirschberger/dpa

Meseberg.Die Spitzen der neuen großen Koalition starten nach dem Gerangel der vergangenen Wochen optimistisch und zielorientiert in die konkrete Regierungsarbeit. Der Wille zur Einigung sei da, sagte Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gestern zum Ende der ersten Klausur ihres vierten Kabinetts in Meseberg. „Der Geist war insgesamt gut. Sehr kooperativ.“

„Teambuilding gelungen. Der Rest kommt jetzt.“ Olaf Scholz, Bundesfinanzminister



Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) sagte in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Merkel: „Teambuilding gelungen. Der Rest kommt jetzt.“ Die Regierung könne konstruktiv sein und werde „auch den dementsprechenden Erfolg“ haben können, sagte der Finanzminister. Europa sei das wichtigste nationale Anliegen. Die Zukunft der Arbeit werde ebenfalls zentrales Thema sein. „Die einzelnen Ressortchefinnen und Ressortchefs machen sich jetzt an die Arbeit, um das Stück für Stück umzusetzen.“

Autoindustrie hat „erkennbar gravierende Fehler gemacht“.



Merkel sagte, alle Regierungsmitglieder seien sich bewusst, dass sie auch Aufgaben, die nicht im Koalitionsvertrag stünden, „gemeinsam lösen und bewerkstelligen wollen. Also Verantwortung für das Land übernehmen wollen.“ Ziel der Klausur sei gewesen, „sich gegenseitig kennenzulernen, Arbeitsfähigkeiten herzustellen und einfach von außen mal aufzunehmen, was man an Erwartungen an uns hat“. In der Dieselkrise äußerte sich Merkel skeptisch zu umfangreichen technischen Nachrüstungen von Dieselfahrzeugen. Diese seien „relativ kostenintensiv“. Die Regierung habe aber klare Erwartungen an die Autoindustrie, die „erkennbar gravierende Fehler“ gemacht habe.

Linke bemängelt die „reine Wohlfühlveranstaltung“

Linken-Chef Bernd Riexinger bemängelte, die Klausur sei „als reine Wohlfühlveranstaltung“ geplant worden. „Die drängenden Probleme in diesem Land wie prekäre Beschäftigung, Kinder- und Altersarmut, Wohnungsnot, Klimaschutz und Pflegenotstand mussten außen vor bleiben.“ (dpa)

