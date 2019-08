Konflikte Großbritannien nimmt an US-Mission teil Großbritannien wird an der US-Mission zum Schutz der internationalen Schifffahrt im Persischen Golf teilnehmen.

Mail an die Redaktion Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman in einer undatierten, von der NASA zur Verfügung gestellten, Satellitenaufnahme Foto: -/The Visible Earth/NASA/dpa

London.Großbritannien wird an „Sentinel“ (Wache), der der US-Mission zum Schutz der internationalen Schifffahrt im Persischen Golf teilnehmen. Das teilte das britische Verteidigungsministerium am Montag in London mit.

Die Briten wollen sich nun zunächst mit zwei Kriegsschiffen an der Mission beteiligen, die dort bereits 47 britische Handelsschiffe eskortiert haben. „Es ist angesichts der wachsenden Bedrohung entscheidend, dass die Freiheit des internationalen Seeverkehrs in der Straße von Hormus ohne Verzögerung gesichert wird“, sagte Außenminister Dominic Raab. (dpa)