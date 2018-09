Ausstellung Große Kunst unter der Oberfläche Eine Bodeninstallation von Catrin Bolt im Rahmen der „Danube Art Lab“ im öffentlichen Raum fordert den Beobachter heraus.

von Gabriele Mayer

Mail an die Redaktion Catrin Bolts Installation am Regensburger Neupfarrplatz ist noch bis zum14.Oktober zu sehen. Foto: Stefan Effenhauser/Stadt Regensburg

Regensburg.Zeichen aller Art, wohin wir auch blicken: Anzeichen, Vorzeichen, Merkzeichen, Symbole mit ihren Botschaften, Verkehrszeichen, Smilies und Werbung, auch am Neupfarrplatz, einem der ältesten und bedeutsamsten Plätze der Stadt. Unterirdisch finden sich an diesem Ort noch Zeugnisse des Römerlagers, des 1519 zerstörten jüdischen Viertels, der darauf gebauten katholischen Marienwallfahrt und so weiter. Auf dem Neupfarrplatz fanden Revolten und Bücherverbrennungen statt. Der Platz ist architektonisch zerrissen und wirkt geglättet. Seit 1995 steht dort der rekonstruierte Grundriss der 1519 platt gemachten Synagoge: ein Kunstwerk von Dani Karavan. Und unterirdisch erstreckt sich das „document Neupfarrplatz“, wo einige Reste der Römermauern und Keller mittelalterlicher jüdischer Gebäude zu besichtigen sind und wo ein Film den Besuchern die Geschichte des Neupfarrplatzes zeigt, leider sehr gerafft und holzschnittartig geschönt. Oberirdisch spielt sich das Leben zwischen Blumenkübeln und Freisitzen ab. Dennoch strahlt der Platz etwas Kahles aus.

Vielleicht etwas heller?

Wenn es dunkelt, kann man derzeit in der Bodenpflasterung des Neupfarrplatzes ein quadratmetergroßes Viereck aus milchigem Glas entdecken, das wie ein von unten erleuchtetes Bodenfenster wirkt. Freilich fällt es kaum auf, bei all den anderen Lichtern und weil direkt daneben die Tische eines Cafés stehen, aber auch unabhängig davon nimmt man es schon aus kurzer Entfernung nicht mehr wahr. Doch wenn man daran vorbei geht und es nicht übersieht, erkennt man das unheimliche, weißliche Leuchten, das in der Dämmerung aus dem Bodenfenster dringt. Ein Zeichen? Ein Anzeichen, ein Hinweis, etwas Tatsächliches? Man meint, huschende Schatten da unten zu sehen, unter dem Glas, unter dem Boden des Neupfarrplatzes, etwas, das sich bewegt, das rumort oder herumgeistert. Vielleicht ein laufender Fernsehapparat? Eine andere Welt, die aber hell und lebendig ist. Doch eben auch leicht übersehen wird. Vielleicht hätte die österreichische Künstlerin Catrin Bolt das Licht heller einstellen sollen, könnte mancher denken.

Eine Referenz an Dani Karavan

Kunst arbeitet mit Zeichen, die man decodieren muss, aber gute Kunst ist immer auch mehr als Zeichen. Oder zumindest verfügt sie über Zeichen, die wir nicht vollständig und eindeutig entziffern können. Wir haben es bei dem Bodenfenster mit einem Teil des Kunstprojekts „Danube Art Lab“ zu tun, einem Projekt der Stadt und der donumenta, bei dem elf Künstler aus zentral- und osteuropäischen Ländern sich jeweils mit vergessenen und verborgenen Orten in der Stadt Regensburg befasst haben und sie künstlerisch zur Erscheinung bringen.

Gute Kunst hat einen Mehrwert, sie präsentiert eine individuelle Zurkenntnisnahme und dazu gehört auch eine Neuartigkeit oder Abweichung in der Formgebung. Gute Kunst fällt aus dem Rahmen der sonstigen üblichen Einordnungen, das ist ihre Aufgabe als freie Kunst in der Gesellschaft. Bolts Werk ist auch eine Referenz an Dani Karavan, auf dessen Begegnungsstätte Leben stattfindet und das Spuren (der Synagoge) sichtbar macht.

Zur Person Die Künstlerin: Catrin Bolt studierte an der Akademie der Bildenden Künste Wien. Ihr Arbeitsfeld sind Fotografien und Projekte im öffentlichen Raum.

Bis 14. Oktober: Ihre Boden-Installation und weitere Werke der „Danube Art Lab“ im öffentlichen Raum Regensburgs sind bis 14. Oktober zu sehen. Broschüren liegen vielfach aus.

Bolts Kunst fördert den fragenden, nicht den im Vorhinein schon vermeintlich alles wissenden Blick. Insofern ist es nicht bloß illustrative Kunst, die nur das noch mal bestätigt, was wir ohnehin denken und fühlen (sollen). Dieses kleine Werk setzt andersartige Zeichen. Es suggeriert eine uns unbekannte, unterirdische Lebendigkeit, oder weist jedenfalls darauf hin, eine Lebendigkeit, die noch da ist, sogar wenn keiner sie bemerkt. Da schimmert etwas, da scheint etwas durch, da scheint etwas zu sein. Die Geschichte unter der Oberfläche ist virulent. Sie lebt weiter, sie hat uns ohnehin schon geprägt, unterschwellig, so wie den Platz, so oder so, auch wenn wir sie ignorieren. Wir sind sowieso Gezeichnete von der Geschichte, den Vorfahren, den Vorfällen, über lange Zeiträume hinweg haben sie uns vielfach definiert, und sei es als Vergessende.

