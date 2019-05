Aussenansicht Großer Mangel an Bauland Mietpreisbremsen sind ein Tropfen auf den heißen Stein. Um den Wohnungsmangel zu bekämpfen braucht es vor allem mehr Bauland.

Frank Vierkötter, BFW-Vizepräsident

Bayern.Enteignungen, verschärfte Mietpreisbremsen oder Mietendeckel: Populistische Scheinlösungen für den Wohnungsmangel haben derzeit Hochkonjunktur in der politischen und öffentlichen Debatte. Mit fatalen Folgen: Denn sie dienen als weiße Salbe zum Zukleistern von Symptomen, ohne die Ursachen der Wohnungskrise und der steigenden Mieten anzugehen. Dabei ist klar: Ausreichend bezahlbaren Wohnraum für alle Menschen können wir nur schaffen, wenn mehr bezahlbares Bauland ausgewiesen wird.

Die Zahlen der neuen Studie, die der BFW mit weiteren Verbänden und dem deutschen Mieterbund veröffentlicht hat, sind alarmierend: Nicht nur in den Großstädten, sondern auch in den Mittelstädten haben sich die Preise für baureifes Land von 2011 bis 2017 durchschnittlich verdoppelt, in Berlin nahezu verdreifacht. Verschärft wird das Problem dadurch, dass immer seltener und immer weniger Bauland verkauft wird. In den deutschen Groß- und Mittelstädten ist der Verkauf von Baulandfläche zwischen 2011 und 2017 um 775 Hektar zurückgegangen. Auf dieser Fläche hätten wir 62 000 preisgünstige Wohnungen für 120 000 Menschen bauen können.

„Es ist für mein Unternehmen kaum noch möglich, das preiswertere Segment zu bedienen.“



Mein Unternehmen hat in den vergangenen 50 Jahren für rund 35 000 Menschen ein neues Zuhause im unteren Preissegment gebaut. Inzwischen ist es für uns kaum noch möglich, das preiswertere Segment zu bedienen – obwohl hier die größte Nachfrage herrscht. Selbst wenn wir Bauland bekommen, können die explodierenden Baulandpreise im bezahlbaren Segment kaum noch aufgefangen werden. Fakt ist: Nur der Staat kann Bauland ausweisen. Wenn er das nicht tut, sind auch andere Maßnahmen zur Neubauförderung zum Scheitern verurteilt. Ohne bezahlbares Bauland wird der bezahlbare Wohnungsneubau zur Quadratur des Kreises. Leider ist diese Logik bei vielen Kommunen noch nicht angekommen. Neben der Ausweisung von mehr und preisgünstigerem Bauland brauchen wir schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren und mehr Personal in den Bauämtern. Vor allem aber brauchen wir den Willen für mehr Neubau an der politischen Spitze – in Bund, Ländern und in den Kommunen. Denn daran hapert es am meisten! Durch populistische Scheinlösungen wird den Menschen nicht geholfen.

Der Autor ist BFW-Vizepräsident. Der BFW Bundesverband vertritt die Interessen der mittelständischen, überwiegend regional verankerten Immobilienwirtschaft.

